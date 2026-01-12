Vendedor ambulante de Curitiba vence casa de vidro e entra para o Pipoca do BBB 26

É isso aí, galera! O paranaense Pedro Henrique, de 22 anos, garantiu sua vaga no BBB 26 após passar pela casa de vidro. Natural de Colombo e atualmente morador de Curitiba, o vendedor ambulante de flores e trufas vai representar nossa cidade no reality mais assistido do Brasil.
Nesta segunda-feira (12/01), o público vai conhecer os participantes dos grupos Camarote e Veteranos. Nos intervalos de “Coração Acelerado”, a nova novela das sete, serão revelados dois integrantes do Camarote. O restante do elenco será apresentado durante o programa ao vivo desta segunda, logo após “Três Graças”.
Pedro está à espera da primeira filha, que deve chegar ao mundo ainda neste semestre. “Sonho em construir família, ser o pai e mãe que não tive”, destaca o curitibano. Ele tem orgulho da própria trajetória e de ter se tornado um homem íntegro, mesmo com todas as dificuldades que enfrentou.
O vendedor ambulante não esconde suas pretensões de melhorar de vida e se considera ambicioso. Por trabalhar com vendas, acredita que tem boas habilidades de persuasão – o que pode ser um trunfo no jogo. Ele admite que quando se sente prejudicado, acaba reagindo e sendo visto como arrogante.
A estratégia dele? Fugir de todos os paredões possíveis e se garantir nas provas. O piá está levando a sério a preparação e já chegou a ficar cerca de 14 horas dentro de um carro só para testar como se sairia em uma prova de resistência. Competitivo, Pedro quer deixar sua marca no programa: “Eu sou vendedor. Você acha que eu não vou saber me vender no BBB?”, declara.
Produzido pelos Estúdios Globo, o BBB 26 tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção-geral de Angélica Campos e Mario Marcondes, produção executiva de Rodrigo Tapias e direção de gênero de Rodrigo Dourado. O programa estreia em 12 de janeiro.
Grupo Pipoca no BBB 26
Além do curitibano Pedro, os escolhidos pelo público são: Brigido e Marciele da casa de vidro Norte; Samira (e Pedro) da casa de vidro Sul; Marcel e Milena da casa de vidro Sudeste; Jordana e Paulo Augusto da casa de vidro Centro-Oeste; e Marcelo e Maxiane da casa de vidro Nordeste.
Manda pra Tribuna!
Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉