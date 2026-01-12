Vendedor ambulante de Curitiba vence casa de vidro e entra para o Pipoca do BBB 26

É isso aí, galera! O paranaense Pedro Henrique, de 22 anos, garantiu sua vaga no BBB 26 após passar pela casa de vidro. Natural de Colombo e atualmente morador de Curitiba, o vendedor ambulante de flores e trufas vai representar nossa cidade no reality mais assistido do Brasil.

Nesta segunda-feira (12/01), o público vai conhecer os participantes dos grupos Camarote e Veteranos. Nos intervalos de “Coração Acelerado”, a nova novela das sete, serão revelados dois integrantes do Camarote. O restante do elenco será apresentado durante o programa ao vivo desta segunda, logo após “Três Graças”.

Pedro está à espera da primeira filha, que deve chegar ao mundo ainda neste semestre. “Sonho em construir família, ser o pai e mãe que não tive”, destaca o curitibano. Ele tem orgulho da própria trajetória e de ter se tornado um homem íntegro, mesmo com todas as dificuldades que enfrentou.

Pedro está à espera da primeira filha, que deve chegar ao mundo ainda neste semestre. Foto: Divulgação/Globo.

O vendedor ambulante não esconde suas pretensões de melhorar de vida e se considera ambicioso. Por trabalhar com vendas, acredita que tem boas habilidades de persuasão – o que pode ser um trunfo no jogo. Ele admite que quando se sente prejudicado, acaba reagindo e sendo visto como arrogante.

A estratégia dele? Fugir de todos os paredões possíveis e se garantir nas provas. O piá está levando a sério a preparação e já chegou a ficar cerca de 14 horas dentro de um carro só para testar como se sairia em uma prova de resistência. Competitivo, Pedro quer deixar sua marca no programa: “Eu sou vendedor. Você acha que eu não vou saber me vender no BBB?”, declara.

Produzido pelos Estúdios Globo, o BBB 26 tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção-geral de Angélica Campos e Mario Marcondes, produção executiva de Rodrigo Tapias e direção de gênero de Rodrigo Dourado. O programa estreia em 12 de janeiro.

Grupo Pipoca no BBB 26

Além do curitibano Pedro, os escolhidos pelo público são: Brigido e Marciele da casa de vidro Norte; Samira (e Pedro) da casa de vidro Sul; Marcel e Milena da casa de vidro Sudeste; Jordana e Paulo Augusto da casa de vidro Centro-Oeste; e Marcelo e Maxiane da casa de vidro Nordeste.

