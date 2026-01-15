Carreira nova?!

Jovem desaparecido no Pico Paraná vira protagonista de campanha do Burger King

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 15/01/26 08h32
Betinho vira garoto propaganda de uma rede de fastfood.
Betinho vira garoto propaganda de uma rede de fastfood. Foto: Reprodução.

Roberto Farias Tomaz, de 19 anos, se tornou o rosto de uma campanha publicitária do Burger King nas redes sociais. O vídeo, publicado nesta quarta-feira (14/1), usa humor para contar uma história que ganhou repercussão nacional e já ultrapassou 3 milhões de visualizações.

Na peça, Roberto, conhecido como Betinho, aparece comendo um dos lanches da rede enquanto a narração relembra o episódio vivido no Pico Paraná. A campanha divulga a promoção de dois burgers a partir de R$ 25,90 e brinca com a situação enfrentada pelo jovem. 

“Ele ficou cinco dias perdido, sem comer, enquanto os amigos postavam piadas sobre abandonar ele. Amizade bonita, né? Mas apesar disso, essa história teve um final feliz”, diz a narração do vídeo. Assista abaixo:

Relembre o caso!

Roberto se perdeu durante a descida da trilha do Pico Paraná no dia 1º de janeiro. As buscas mobilizaram equipes especializadas e voluntários. Após cinco dias, ele foi localizado em uma fazenda na região do Cacatu, depois de caminhar cerca de 20 quilômetros sozinho pela mata. 

Desde que retomou a rotina, o jovem passou a compartilhar a experiência em palestras e participações em podcasts. A campanha do Burger King marca a primeira ação publicitária da qual Roberto participa desde o episódio. 

