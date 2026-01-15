Jovem desaparecido no Pico Paraná vira protagonista de campanha do Burger King

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Roberto Farias Tomaz, de 19 anos, se tornou o rosto de uma campanha publicitária do Burger King nas redes sociais. O vídeo, publicado nesta quarta-feira (14/1), usa humor para contar uma história que ganhou repercussão nacional e já ultrapassou 3 milhões de visualizações.

Na peça, Roberto, conhecido como Betinho, aparece comendo um dos lanches da rede enquanto a narração relembra o episódio vivido no Pico Paraná. A campanha divulga a promoção de dois burgers a partir de R$ 25,90 e brinca com a situação enfrentada pelo jovem.

“Ele ficou cinco dias perdido, sem comer, enquanto os amigos postavam piadas sobre abandonar ele. Amizade bonita, né? Mas apesar disso, essa história teve um final feliz”, diz a narração do vídeo. Assista abaixo:

Relembre o caso!

Roberto se perdeu durante a descida da trilha do Pico Paraná no dia 1º de janeiro. As buscas mobilizaram equipes especializadas e voluntários. Após cinco dias, ele foi localizado em uma fazenda na região do Cacatu, depois de caminhar cerca de 20 quilômetros sozinho pela mata.

Desde que retomou a rotina, o jovem passou a compartilhar a experiência em palestras e participações em podcasts. A campanha do Burger King marca a primeira ação publicitária da qual Roberto participa desde o episódio.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉