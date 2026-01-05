“Foi por Deus”, diz jovem encontrado no Pico Paraná após andar 20 km na mata

Encontrado após cinco dias de buscas, o jovem Roberto Farias Thomaz percorreu cerca de 20 quilômetros até chegar a outro ponto de referência das trilhas próximas ao Pico Paraná. A distância é mais que o dobro do percurso tradicional de ida até o cume do pico, que tem aproximadamente 8 quilômetros. “Foi por Deus”, disse o jovem em ligação com a família após ser encontrado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Roberto foi localizado na trilha do Cacatu na manhã desta segunda-feira (5/1). Informações sobre possíveis pedidos de socorro na encosta do Camelos, cume vizinho ao Pico Paraná, ajudaram a direcionar as equipes no último dia de buscas.

Desde o desaparecimento, o jovem estava sem celular, sem pertences pessoais e com pouca comida. Roberto atuava como técnico de segurança do trabalho, além de trabalhar como bombeiro civil e socorrista resgatista, o que pode ter contribuído para sua resistência durante os dias em área de mata fechada.

Após ser encontrado, o jovem foi resgatado com vida e encaminhado ao hospital de Antonina. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde ou as condições em que ele foi localizado.

“Ele chegou sozinho ao Cacatu, próximo ao Pico Paraná, caminhando mais de 20 km e foi encontrado depois de cinco dias de busca, mais de 100 bombeiros e 300 voluntários todos os dias, em um trabalho bastante complexo”, informou o tenente-coronel Ícaro Gabriel, comandante do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST).

A operação de resgate mobilizou equipes especializadas ao longo de cinco dias. Participaram das buscas montanhistas experientes e trilheiros com conhecimento da região, além do uso de drones e câmeras térmicas para o mapeamento de áreas de difícil acesso.

Lucido e com hematomas pelo corpo

Em nota, o Hospital Municipal de Antonina informou para a Secretaria de Estado da Saúde que Roberto apresenta sinais de desidratação leve, hematomas em membros inferiores e assaduras na região inguinal. “Ele foi submetido à profilaxia medicamentosa e reidratação endovenosa. Foram solicitados exames laboratoriais e de imagem para investigação complementar e ele vai permanecer sob observação enquanto aguarda os resultados”, diz a nota.

Roberto passou por exames após ser resgatado no Pico Paraná. Foto: Reprodução.

