Obra de grande porte para nova trincheira entre bairros de Curitiba começa em fevereiro

As obras das trincheiras da Estação Vila São Pedro, na Linha Verde em Curitiba, terão início no dia 2 de fevereiro. A construção visa resolver um antigo gargalo de tráfego na região sul da cidade, entre os bairros Capão Raso e Xaxim. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Pimentel durante cerimônia que celebrou a assinatura de convênio com o Governo do Estado para obras viárias na capital.

O projeto prevê a construção de duas trincheiras sob a Linha Verde, formando um binário com as ruas Omar Raymundo Picheth e Marechal Althair Roszanniy em um sentido, e Barão do Santo Ângelo e Ipiranga no sentido oposto. As estruturas terão entre 200 e 220 metros de extensão e 15 metros de largura, com duas faixas de rolamento por sentido, além de espaços para pedestres e ciclistas.

Construção de trincheiras e requalificação viária na região do Xaxim. Foto: Divulgação

A obra, orçada em R$ 89,9 milhões, será executada pelo consórcio das construtoras Redram e VDL, com prazo previsto de 24 meses para conclusão. Os recursos são provenientes da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná, com contrapartida do município.

Além das trincheiras, o projeto inclui a requalificação das vias do entorno, com melhorias no pavimento, iluminação, acessibilidade, sinalização e paisagismo. A intervenção deve beneficiar cerca de 2,5 mil veículos que passam por hora em cada sentido da via, priorizando as linhas de transporte coletivo que acessam a estação.

A Prefeitura realizará uma reunião pública no dia 27 de janeiro, às 19h, na Rua da Cidadania Pinheirinho, para apresentar detalhes do projeto aos moradores e comerciantes da região.