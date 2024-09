Como aproveitar o domingo em Curitiba? Dicas inovadoras para um dia perfeito

Se você já está cansado das mesmas dicas de pontos turísticos em Curitiba, como o Jardim Botânico ou o Parque Barigui, este guia é para você. Vamos explorar novas opções e tornar seu domingo mais interessante com sugestões criativas, perfeitas para quem quer fugir do comum e viver experiências únicas. E o melhor: todas as opções são perfeitas para um bom descanso, lazer e até mesmo descobertas gastronômicas.

Brunch ao Estilo Curitibano: Cafés com Charme e Conforto

Que tal começar o domingo com um brunch acolhedor? Curitiba tem ótimos cafés que oferecem uma mistura de sabores locais e internacionais. Aqui estão algumas sugestões de lugares pouco conhecidos, mas que oferecem uma experiência única:

Prestinaria – A Casa dos Pães

Localizada no Bigorrilho, a Prestinaria é uma ótima escolha para quem deseja um brunch com toques artesanais. Com uma ampla seleção de pães caseiros, croissants, e opções como ovos benedict, a casa oferece um ambiente acolhedor, perfeito para manhãs preguiçosas de domingo. Veja aqui o instagram.

Moncloa Tea Boutique

Localizada no Pátio Batel, a Moncloa oferece um brunch delicado com uma seleção de chás artesanais. O ambiente é perfeito para quem aprecia uma refeição leve, com opções como quiches, bolos caseiros e croissants, acompanhados por chás finos que harmonizam perfeitamente com os pratos. Veja mais no Instagram!

Café do Viajante

No bairro Juvevê, o Café do Viajante traz uma experiência acolhedora com pratos inspirados em diversas culinárias ao redor do mundo. Desde panquecas americanas até bruschettas italianas, o cardápio é perfeito para quem gosta de um toque internacional em suas refeições. Veja aqui o Instagram!

Passeio pelo mercado municipal com uma pegada gourmet

Esqueça o mercado tradicional. O Mercado Municipal de Curitiba aos domingos é um local perfeito para os amantes da boa gastronomia. Aproveite para comprar queijos artesanais, vinhos ou até ingredientes frescos para um almoço especial em casa.

Domingo Zen: parques tranquilos de curitiba

Curitiba tem muitas opções de atividades ao ar livre, e que tal experimentar parques que não estão na rota turística da cidade? Aqui estão algumas alternativas:

Parque Bacacheri – Oferece espaço tranquilo, com lago e até opção de churrasqueiras. Chegue cedo!

Parque Passaúna – Ideal para quem busca uma conexão maior com a natureza. O local é uma boa pedida para quem busca uma caminhada meditativa ao redor do lago.

Bosque Reinhard Maack – No bairro Hauer, o bosque oferece um ambiente natural incrível e pouco conhecido, ótimo para atividades de mindfulness.

>> Bosque secreto em Curitiba é oásis de tranquilidade no meio da cidade. Onde fica?

Cinema Cult ao Ar Livre no Paço da Liberdade

Para quem adora cinema, mas quer uma experiência diferente, o Paço da Liberdade realiza sessões ao ar livre com filmes cult e alternativos. É uma excelente forma de finalizar o domingo com uma atividade cultural. Leve uma manta e aproveite a sessão em um ambiente histórico. Veja aqui a programação!

Mergulho na Literatura: Livrarias Escondidas e Espaços de Leitura

Se você é fã de leitura, passe o domingo descobrindo livrarias escondidas em Curitiba, que oferecem espaços de leitura tranquilos e opções raras de livros:

Livraria da Vila – Com um ambiente acolhedor, é um ótimo lugar para se perder entre as prateleiras e, quem sabe, achar uma edição especial. Veja mais no Instagram!

Sebos da Riachuelo – A Rua Riachuelo é famosa por seus sebos cheios de tesouros literários. Vale a pena uma tarde de garimpo.

