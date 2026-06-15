Com expectativa de 1 mil costelas fogo de chão, Curitiba quer sediar maior churrasco do mundo

Com a expectativa de reunir cerca de 45 mil pessoas e assar 26 toneladas de carne assada, o Festival Nacional de Assados – Assafest será realizado no dia 15 de novembro em Curitiba. O evento pretende celebrar a cultura tropeira do Paraná, reunindo música, gastronomia e cultura, além de entrar para o Guiness Book, o livro dos recordes.

Muito antes de o Paraná se consolidar como um dos principais polos do agronegócio brasileiro, os tropeiros já percorriam os caminhos do Sul transportando mercadorias, conectando regiões e ajudando a construir a identidade cultural paranaense. Essa história secular inspira a segunda edição do Assafest.

A expectativa da organização é realizar o maior evento de churrasco do mundo em participação de pessoas. Também será pleiteado o recorde mundial de preparo simultâneo de mais de mil costelas fogo de chão. O objetivo eo evento é transportar para o ambiente urbano tradições que moldaram a identidade do estado, reunindo gastronomia, manifestações culturais, música, entretenimento e inovação tecnológica.

Com investimento estimado em R$ 2,45 milhões, o festival recebeu aprovação do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet (PRONAC 261343), com publicação no Diário Oficial da União.

Gastronomia típica e churrasco sem limites

O grande destaque do festival será o almoço inspirado na culinária dos tropeiros. Os visitantes poderão desfrutar de um cardápio preparado para valorizar sabores tradicionais do campo, composto por:

arroz carreteiro,

feijão tropeiro,

salada de cebola com tomate,

maionese

costela assada por oito horas no fogo de chão.

O sistema adotado será de consumo livre: o público paga um valor único e pode comer à vontade durante o evento. Os ingressos para o almoço custam R$ 77 no lote antecipado e R$ 90 no dia do evento. Crianças de até 12 anos não pagam. As vendas acontecem pela plataforma Zig Tickets.

A programação inclui apresentações folclóricas representando os diversos povos que contribuíram para a formação do estado, como poloneses, ucranianos, italianos e alemães, além de danças gaúchas, espetáculos teatrais, atrações circenses e shows musicais ao longo do dia.

Maior espetáculo de drones da América Latina

Entre as atrações mais aguardadas está um espetáculo inédito com 1.500 drones sincronizados, produzido pela Fly Works. A apresentação será a maior já realizada na América Latina e promete transformar o céu de Curitiba em uma grande tela digital, com imagens, animações e efeitos visuais que contarão histórias ligadas à cultura tropeira e à tradição sulista.

A expectativa da organização é que o Assafest contribua para movimentar o turismo, a hotelaria, o comércio e os serviços de Curitiba, atraindo visitantes de diversas regiões do Brasil. O festival busca consolidar o Paraná no circuito dos grandes eventos temáticos nacionais e ampliar sua projeção como destino para experiências culturais e gastronômicas de grande porte.