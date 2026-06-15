Como fazer carne de panela com macarrão na pressão: receita de chef

Preparar uma carne de panela ultra macia com espaguete cremoso utilizando apenas a panela de pressão tornou-se a nova tendência indispensável da culinária caseira. A técnica consiste em dourar a carne com bacon e vegetais, cozinhá-la sob pressão em um rico molho de cerveja preta e passata de tomate e, na sequência, utilizar o próprio caldo fervente para cozinhar a massa diretamente na panela. O resultado é uma refeição completa, aveludada, feita de forma muito simples e sem sujeira na cozinha.

O Sucesso da cozinha de verdade

A receita ganhou enorme tração digital a partir de um vídeo publicado pelo Chef Andrezão em seu perfil no Instagram. Com mais de 3,5 milhões de seguidores, chef Andrezão é defensor da chamada “cozinha de verdade” — aquela acessível, saborosa e despida de complexidades desnecessárias.

“A minha missão é simples: mostrar que dá pra cozinhar muito bem sem frescura, sem ingrediente impossível de achar e sem equipamento caro”, afirma o chef em seu perfil.

A tendência desse preparo reside justamente no conceito de otimização de tempo. Ao cozinhar o espaguete diretamente no molho da carne, o amido liberado pela massa enriquece o caldo, conferindo uma cremosidade natural e unificando os sabores de maneira perfeita para o cotidiano moderno. Veja aqui a receita completa e o modo de preparo.

Guia de Preparo: Prático e Sem Frescura

Rendimento: Até 6 porções

Tempo de pressão: Aproximadamente 35 minutos

Ingredientes:

1 kg de carne de panela em cubos

Sal, pimenta-do-reino e azeite a gosto

150g (aprox.) de bacon em cubos

1 colher de sopa de manteiga

1 cebola roxa picada

Alho-poró a gosto

4 dentes de alho picados

1 cenoura picada (ajuda a tirar a acidez do molho)

2 cervejas pretas

600g de passata de tomate

500g de espaguete

Água fervendo (o quanto baste para finalizar)

Modo de Preparo:

Dourar a base: Na panela de pressão, aqueça um fio de azeite e doure o bacon em cubos. Adicione a manteiga e junte a carne em cubos, temperada com sal e pimenta. Sele bem todos os lados da carne.

Refogar os aromáticos: Acrescente a cebola roxa, o alho picado, o alho-poró e a cenoura. Refogue tudo até os vegetais murcharem levemente e agregarem ao fundo da panela.

Cozimento da carne: Despeje as duas cervejas pretas e a passata de tomate. Mexa bem o fundo para liberar todo o sabor do refogado. Tampe a panela e, assim que pegar pressão, deixe cozinhar por aproximadamente 35 minutos para a carne ficar bem macia.

Cozimento do macarrão: Desligue o fogo, retire a pressão com segurança e abra a panela. Adicione o espaguete diretamente no molho fervente.

Ajuste e finalização: Conforme a massa cozinha, adicione um pouco de água fervendo aos poucos. Vá controlando a quantidade apenas para dar o tempo de a massa chegar ao ponto ideal (al dente) sem secar o molho.

>> Veja aqui a receita completa e o modo de preparo.