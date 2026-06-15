Prêmio Bom Gourmet 2026: confira os grandes finalistas

A partir desta segunda-feira (15/06), o público volta a ter voz ativa na escolha dos grandes destaques da gastronomia paranaense. Começa a fase de votação popular do Prêmio Bom Gourmet 2026, principal reconhecimento do setor no estado e referência para consumidores, profissionais e empresários da área.
Conheça todos os finalistas do Prêmio Bom Gourmet 2025 logo abaixo. A votação começa as 14h no site do Prêmio Bom Gourmet
Após a etapa de indicações, que mobilizou cerca de 70 mil participações e resultou em mais de 7,5 mil estabelecimentos indicados, os finalistas estão definidos. Agora, eles disputam os votos do público em mais de 50 categorias que representam diferentes experiências gastronômicas, tradições culinárias e tendências de consumo.
Há 16 anos, o Prêmio Bom Gourmet acompanha a evolução da gastronomia do Paraná, reconhecendo estabelecimentos, profissionais e iniciativas que ajudam a construir a identidade gastronômica do estado. A premiação combina o olhar do público, especialistas e mercado para formar um retrato abrangente do setor.
Novidades que fortalecem a gastronomia local
Entre as categorias, duas entram nessa fase da votação. A categoria Melhor Operação Gastronômica da Feira do Largo da Ordem, realizada em parceria com a Prefeitura de Curitiba. A iniciativa valoriza um dos espaços mais tradicionais da cidade, reconhecendo os empreendedores que ajudam a transformar a feira em um importante polo de cultura, turismo e gastronomia.
A categoria amplia a visibilidade dos feirantes e reforça o papel da gastronomia de rua como patrimônio cultural da capital paranaense.
Outra novidade é a categoria Sabores do Paraná by Clube da Alice, criada para dar protagonismo às mulheres empreendedoras do setor gastronômico. A proposta é destacar negócios liderados por mulheres que vêm contribuindo para o desenvolvimento da gastronomia paranaense por meio da criatividade, inovação e geração de renda.
Também merece destaque o prêmio Sabores do Bairro, by Tribuna do Paraná, que traz para o palco da gastronomia de Curitiba os genuínos sabores locais, vindos direto da sua vizinha..
Reconhecimento que vai além da comida
Além das categorias decididas pelo público, o Prêmio Bom Gourmet 2026 conta com categorias especiais definidas por um Comitê de Especialistas formado por profissionais, jornalistas, críticos, empresários e nomes reconhecidos da gastronomia paranaense.
A edição deste ano é guiada pelo conceito “O Sabor é o Destino”, que reforça a capacidade da gastronomia de motivar deslocamentos, criar memórias e valorizar territórios. Mais do que um tema de comunicação, o conceito ganhou forma prática em 2026 com a criação da etapa Lugares Imperdíveis, que levou pela primeira vez a participação popular para além de Curitiba.
A iniciativa chegou a cidades e regiões: Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Campos Gerais e Litoral do Paraná, convidando moradores e visitantes a indicar os estabelecimentos que melhor representam a identidade gastronômica de cada localidade. O resultado será a formação de guias regionais que ajudam a mapear destinos gastronômicos e fortalecem o turismo por meio da comida.
O conceito também está presente na categoria 30 Melhores Restaurantes do Paraná, que chega à sua terceira edição em 2026. Criada para ampliar o olhar da premiação para além da capital, a seleção reúne jurados de diferentes regiões do estado, responsáveis por indicar os restaurantes que melhor representam a excelência da gastronomia paranaense.
O ranking nasceu justamente para revelar a diversidade culinária do Paraná e incentivar que moradores e turistas descubram novos destinos a partir de suas experiências gastronômicas. A escolha é feita por especialistas distribuídos pelo estado, garantindo uma visão ampla e regional da gastronomia paranaense.
Ao ampliar sua presença pelo estado, o Prêmio Bom Gourmet reforça seu compromisso de reconhecer não apenas os melhores estabelecimentos, mas também os sabores, histórias e experiências que fazem do Paraná um destino gastronômico cada vez mais relevante.
Conheça os finalistas de Curitiba
Alemão
- Bar do Alemão
- Cantinho do Eisbein Restaurante
- Essen Biergarten
Asiático (Coreana, Chinesa, Indiana, Tailandesa)
- Sakarumi
- Sanuk
- Swadisht
- Thai Garden
- Tuk Tuk
Árabe
- Aish Baladi Gastronomia Árabe
- BaraQuias
- Cantinho Árabe
- Le Liban
- Nayme
Barreado
- Alchemia Bar
- Antonina 336
- Don Max
- Restaurante-escola Senac
- Villa Morretes Restaurante
Boteco
- Bar do Morango
- BarBaran
- Boteco do Bolacha
- Dom Rodrigo Bar e Petiscaria
- Nosso Boteco
Buffet por Quilo
- A Casa da Esquina
- Kurytyba Gastronomia
- O Forninho Cabral
- Restaurante Guanabara
- Restaurante Tempero de Minas
Cachorro-quente
- Donas do Sabor
- Green Dog
- Hot Dog Expresso Lovizotto
- Oh My Hot Dog
- Scooby Dog
Cafeteria
- Café-escola Senac
- COR Café
- Maison Lalisse
- Santo Grão
- Temporal Cafés Especiais
Café Colonial
- Confeitaria Piegel
- Empório Kaminski
- Jauense Confeitaria
- Kawiarnia Café Colonial
- É da Pam
Carne de Onça (curitibanices)
- Burguer Bar
- Cartolas Sports Bar
- Jabuti Bar
- Mercearia Fantinato
- Quitutto
Casa de Assados – Take Away
- Assados Combate
- Assados Itupava
- Brasatto Assados
- Maionese San Remo
- Mestres da Costella
Casa de Massas – Take Away
- Celestiale Massas
- Luponero Restaurante
- Massa Fresca
- Massas do Italiano
- Pasta Buona
Cervejaria Artesanal
- Cervejaria Bodebrown
- Cervejaria Lobos
- Cervejaria Maniacs
- Cervejaria Swamp
- Fumaçônica Brewhouse
Churrascaria Rodízio
- Batel Grill
- Churrascaria Arco Íris
- Jardins Grill
- Recanto Gaúcho
- Suprema Grill
Confeitaria
- Bee.O Café & Confeitaria Artesanal
- Délices de Sucre
- IL Cannolo
- Roberta Schwanke Gastronomie Patisserie
- Velvet Bolo
Costela
- Boteco Curitiba
- Costelão do Gaúcho
- Restaurante Bucaneiro
- Restaurante Gato Preto
- Rosa Brasil Fogo de Chão
Coxinha
- Chiffon Cake
- Confeitaria Dois Corações
- Jauense Confeitaria
- Nash Sokal Confeitaria
- Postos Pelanda
Cozinha Ibérica (português e espanhol)
- Afonso’s
- Ibérico Gastronomia
- Mercearia do Português
- Olivar Gastronomia
- Pata Negra Bar y Cocina
Cozinha Regional Brasileira
- Cordelo Café
- Mangará bar
- Restaurante Dedo de moça
- Restaurante Mineira Gostosa
- Tom Espaço Gastronômico
Cozinha Saudável
- All Natural
- Inpot
- Juice Lab
- O Natural Food
- Vivá Você Saudável
Delivery by iFood
- Abaré Pizzaria
- BaraQuias
- Guta Batata
- Pítizza Curitiba
- Taj Bar
Espaço Kids (para ir com as crianças)
- Boteco Curitiba
- Brinca Pizza
- Kharina Steakhouse
- Quintal Brincante Gastronomia
- Restaurante Família Madalosso
Espaço para Eventos
- A Casa do Manu
- Buffet Nuvem de Coco
- MiAguiar Gastronomia
- Restaurante Família Madalosso
- Âmbar Curitiba
Estabelecimentos com espaço aberto
- Dom Veggie Cozinha Vegetariana
- Jardim do Bosque Gastronomia
- Mr Boss Smoke House
- Restaurante Maria Eugênia
- Âmbar Curitiba
Feijoada
- Babilônia
- Bar Nacional
- Jabuti Bar
- Nosso Boteco
- Restaurante-escola Senac
Franco-suíço
- Chalet Suisse
- L’Épicerie
- Restaurante Ile de France
Frutos do Mar
- Antonina 336
- Bar do Victor
- Jangaroo
- Petiscaria do Victor
- Ícaro Greek Food
Hamburgueria ou sanduicheria
- Burguer Bar
- Cidadão do Mundo
- Drive in Burger
- Quintal Barigui
- Villa Bistrô
Italiano
- Cantina do Délio
- Cenacolo Restaurante & Eventos
- Lambrutta Cucina & Co.
- Limoeiro Casa de Comidas
- Luponero Restaurante
Japonês
- Kandoo Culinária Japonesa
- Ken Taki
- Maias Sushi
- Mestre Sushi
- Taj Bar
Lámen
- CHō Street Food
- Gyozabar
- Ichimon Restaurante
- Ippai Ramen
- Yujin Ramen
Martha Rocha (curitibanices)
- Chiffon Cake
- Confeitaria Holandesa
- Maison Lalisse
- Sóquindins
- Velvet Bolo
Menu Completo
- Bourbon Bistrot
- Curry Pasta
- Katezzi Gastronomia
- Limoeiro Casa de Comidas
- Nomade Restaurante
Padaria
- Aquarius
- Família Farinha
- Forneiro – Produtor de Pão
- Lile Pães
- Toniolo
Para ir com um turista
- Café-Escola Senac Jardim Botânico
- Choperia Arena Brahma
- Restaurante Família Madalosso
- Restaurante Imperial
- Taj Bar
Para ir no Brunch by Ouro Fino
- Bee.O Café & Confeitaria Artesanal
- Jardim do Bosque Gastronomia
- Maison Lalisse
- Per Tutti Confeitaria e Café
- Toniolo
Para ir no centro de Curitiba
- BarBaran
- Café-Escola Senac Belvedere
- Catú Bar
- Restaurante Imperial
- Velvet Bolo
Para os dias de frio
- Cantina Baviera
- Cenacolo Restaurante & Eventos
- Chalet Suisse
- Dona Ambrosina
- Marie Vin e Bistrot
Parmegiana
- Avenida Paulista – Pizza, Pasta e Vino
- Bar do Montejorge
- Cantina do Délio
- Quitutto
- Restaurante Imperial
Pastel
- 10 Pastéis
- Fábrica do Pastel
- Pastel de Vento
- Pastelaria Benê
- Pastelaria Brasileira
Pet Friendly
- Floreria Café Bar
- Jardim do Bosque Gastronomia
- Temporal Cafés Especiais
- Ué Pet Café
- Veg Veg
Pizzaria
- Abaré Pizzaria
- Avenida Paulista – Pizza, Pasta e Vino
- Baggio Pizzaria e Focacceria
- Farina Pizzaria
- Pizzeria Famiglia Merlini
Prato Feito
- Cartolas Sports Bar
- Cidadão do Mundo
- Drive in Burger
- Titia e o Galo
- Villa Bistrô
Pão com Bolinho (curitibanices)
- BarBaran
- Boteco do Bolacha
- Brado Bar
- Burguer Bar
- Nosso Boteco
Restaurante em Hotel no Paraná
- Bourbon Bistrot
- Hai Yo
- Koré Gastronomia
- Nomade Restaurante
- Trinitas Restaurante
Restaurante Rural
- Assados da Cabanha
- Chácara Evíssima
- Pulperiando
- Restaurante Obiava
- Rosa Brasil Fogo de Chão
Sabor do Bairro by Tribuna
- Bar do Morango
- Boteco do Bolacha
- Botega Bar e Petiscaria
- Kuka Comida Caseira
- Restaurante Trevão
Sabores do Paraná by Clube da Alice
- Bananadi – Banana Chips
- Com Carinho Confeitaria Artesanal – Coxinha de Barreado
- Guava Doces & Café – Coxinha de Farofa
- MK Eventos e buffet – Prato personalizados
- Ticilicias Pierogies e Massas Artesanais – Pierogi
Sem glúten (Com Selo Seguro Para Celíacos)
- A Fada dos Bolos Confeitaria Sem Glúten
- Casa di Pão
- Christine Valente Sem Glúten
- Donana Confeitaria Artesanal
- Suli Confeitaria e Padaria Funcional
Sonho/Donuts
- Dóffee Donuts & Coffee
- Lile Pães
- Maçã Padaria Artesanal
- Padaria América
- Padaria Requinte
Sorveteria/Gelateria
- Bacio di Latte
- Crema Lab
- Freddo Gelateria
- Frôzi
- Gelato Borelli
Steakhouse
- Assados da Cabanha
- Badida Carnes Nobres
- Boi and Beer
- Kharina Steakhouse
- Mr Boss Smoke House
Torresmo
- Cervejaria Lobos
- Crackling House
- Don Max
- Mavy Gastrobar
- Restaurante Mineira Gostosa
Vegetariano
- Dom Veggie Cozinha Vegetariana
- Domo Café Bistro
- Restaurante Vegetariano Sorella
- Veg Veg
- Viva la Vegan
Wine Bar
- Barvinho Restô Bar
- Cardof Wine & Beer Bistrô
- Palo Cortado Bar e Loja de Vinhos
- Pinot Wine Bar
- Vino!
Melhor operação gastronômica da Feira do Largo da Ordem
- Barraca do Edson Mendes empanadas argentinas
- Empanadas chilenas D. Raquel
- M & M Pastéis
- América Sabores
- Cantinho Ucraniano
- Catharina Pastéis Assados
- Ahla W Sahlan Comida Árabe
- SS Pastéis
- Ronaldo Cavichiolo
- Pokora Café
- La casa de las salteñas
- Pastel Bella família
- Tadeu Rei Do Pierogi
- Pastel dos Veios
- Pedacinho da Bahia
- Yooko Nagabe Dolis
- Casa da Pamonha
- Jfk Empanadas Argentinas
- Pastéis e Pastelões Pinheiro
Serviço
Prêmio Bom Gourmet 2026 – Votação Popular
Período de votação: 15 de junho a 5 de julho de 2026
Resultado: agosto de 2026
Mais informações: premiobomgourmet.com