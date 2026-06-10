Nova unidade do Burger King em Colombo tem data para inauguração

Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), está prestes a ganhar a primeira unidade do Burger King com drive-thru. A inauguração oficial será nesta sexta-feira (12/6), a partir do meio-dia.
Segundo o prefeito Helder Lazarotto, o novo empreendimento deve impulsionar a economia local com a geração de empregos diretos e indiretos. A unidade está localizada na Estrada da Ribeira, 3.700.
Embora a cidade já conte com uma operação da rede na praça de alimentação do Colombo Park Shopping, esta será a primeira unidade com atendimento para motoristas no município.
Redes de fast food em Colombo
Em maio, a Prefeitura de Colombo já havia confirmado a instalação do primeiro McDonald’s da cidade. Segundo o município, a inauguração deve acontecer em outubro de 2026.
Serviço – Inauguração Burger King Colombo
- Data: Sexta-feira, 12 de junho
- Horário: A partir das 12h
- Endereço: Estrada da Ribeira, nº 3700