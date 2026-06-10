Nova unidade do Burger King em Colombo tem data para inauguração

Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), está prestes a ganhar a primeira unidade do Burger King com drive-thru. A inauguração oficial será nesta sexta-feira (12/6), a partir do meio-dia.

Segundo o prefeito Helder Lazarotto, o novo empreendimento deve impulsionar a economia local com a geração de empregos diretos e indiretos. A unidade está localizada na Estrada da Ribeira, 3.700.

Embora a cidade já conte com uma operação da rede na praça de alimentação do Colombo Park Shopping, esta será a primeira unidade com atendimento para motoristas no município.

Redes de fast food em Colombo

Em maio, a Prefeitura de Colombo já havia confirmado a instalação do primeiro McDonald’s da cidade. Segundo o município, a inauguração deve acontecer em outubro de 2026.

Serviço – Inauguração Burger King Colombo

Data: Sexta-feira, 12 de junho

Sexta-feira, 12 de junho Horário: A partir das 12h

A partir das 12h Endereço: Estrada da Ribeira, nº 3700