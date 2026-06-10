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Nova unidade do Burger King em Colombo tem data para inauguração

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Barbara Schiontek
- Atualizado: 10/06/26 19h51
novo burger king em colombo
Novo drive-thru do Burger King fica na Estrada da Ribeira. Foto: Rodrigo Cunha | Tribuna do Paraná

Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), está prestes a ganhar a primeira unidade do Burger King com drive-thru. A inauguração oficial será nesta sexta-feira (12/6), a partir do meio-dia.

Segundo o prefeito Helder Lazarotto, o novo empreendimento deve impulsionar a economia local com a geração de empregos diretos e indiretos. A unidade está localizada na Estrada da Ribeira, 3.700.

Embora a cidade já conte com uma operação da rede na praça de alimentação do Colombo Park Shopping, esta será a primeira unidade com atendimento para motoristas no município.

Redes de fast food em Colombo

Em maio, a Prefeitura de Colombo já havia confirmado a instalação do primeiro McDonald’s da cidade. Segundo o município, a inauguração deve acontecer em outubro de 2026.

Serviço – Inauguração Burger King Colombo

  • Data: Sexta-feira, 12 de junho
  • Horário: A partir das 12h
  • Endereço: Estrada da Ribeira, nº 3700

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