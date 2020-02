A cerimônia da 92ª edição do Oscar acontece neste domingo (9) e a UCI Cinemas criou uma programação especial com a exibição dos filmes indicados nas principais categorias da premiação. As sessões acontecem nesta quinta-feira (6) e sexta-feira (7) no Shopping Estação, em Curitiba.

O UCI Day Oscar traz de volta Coringa – o filme mais indicado e que concorre em 11 categorias; o nono longa de Quentin Tarantino, Era uma Vez em… Hollywood; a cinebiografia sobre a disputa histórica automobilística, Ford vs. Ferrari; o surpreendente Parasita e o estreante Jojo Rabbit.

Os ingressos custam R$ 7,50 (meia) e R$ 15 (inteira) e a programação completa você confere no site da UCI Cinemas.

Serviços

UCI Day Oscar

Quando: dias 6 e 7 de fevereiro

Quanto: R$ 7,50 (meia) e R$15 (inteira)

Onde: UCI Cinemas Shopping Estação (Piso L1)

Endereço: Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças

Bate-papo sobre o Oscar

E nesta sexta-feira (7), acontece um bate-papo com críticos de cinemas sobre os filmes que concorrem ao Oscar na Livraria Cultura do Shopping Curitiba. A conversa terá a presença de Abonico Smith, Flávio Jayme, Marden Machado, Paulo Camargo e Tom Lisboa.

Serviço

Bate-papo Oscar 2020

Data: 7 de fevereiro

Horário: a partir das 19h

Onde: Livraria Cultura do Shopping Curitiba

Entrada: gratuita