Inaugurado há menos de um ano após o restauro do prédio histórico onde está situado, o Cine Passeio de Curitiba já figura entre os 20 cinemas mais legais do mundo. A indicação foi feita na edição de janeiro deste ano da Revista Exibidor, publicação especializada no segmento cinematográfico.

publicidade

De acordo com a revista, o cinema curitibano está entre os 20 espaços que oferecem “experiências diferenciadas para o público”. Ao lado do Cine Passeio estão salas da Coreia do Sul, Alemanha, dos Estados Unidos, da Índia, do Reino Unido.

+ Leia mais: Cegos ganham ajuda de óculos que ‘leem’ na Biblioteca Pública do Paraná

E a indicação que foi comemorada pelo prefeito de Curitiba Rafael Greca (DEM). “É um verdadeiro Oscar para Curitiba um cinema público municipal estar entre os melhores do mundo. Fizemos o Cine Passeio para ser muito mais do que frias salas de exibição de filmes. Transformamos o espaço num complexo cultural e de inovação, onde o público se sente na sala da sua casa. O que nos diferencia é a qualidade e o aconchego do serviço”, diz Greca.

O Cine Passeio

Inaugurado em março de 2019, o Cine Passeio fica na Rua Riachuelo, no Centro, e pertence à Fundação Cultural de Curitiba, que administra o espaço por meio do Instituto Curitiba e Arte de Cultura (Icac).

O complexo retomou o conceito dos cinemas de rua com referência a dois antigos cinemas de Curitiba, os cines Luz e Ritz. Além das duas salas, o complexo possui um espaço multiuso com 110 lugares, a Sala Video On Demand, locais para cursos, uma unidade do coworking público municipal e uma cafeteria. No terraço fica uma área para exibições a céu aberto e um espaço coberto para eventos.

Reconhecimento

Matéria publicada pela Revista Exibidor. Foto: Divulgação.

Em seu ranking, a revista destacou os serviços oferecidos pelas salas. “De nada adiantará equipar seu complexo com as tecnologias mais atuais se não houver um atendimento atencioso e serviços diferenciados que possam destacar o cinema como um lugar único”, diz a matéria.

+ Leia ainda: Cheia de rios canalizados, Curitiba pode sofrer com as chuvas e alagar como BH e SP?

A indicação da revista Exibidor vem junto com a venda do ingresso de número 70 mil, alcançado na semana passada. Outro dado que demonstra a qualidade do Cine Passeio é a média de ocupação das salas, de 56%. “É acima da média da taxa de ocupação das salas comerciais do País “, fala Juliana Pedrozo, gerente do Cine Passeio.

Credibilidade

A boa taxa de ocupação das salas deu credibilidade ao cinema. Quando iniciou as atividades, o Cine contava com seis apenas distribuidores de filmes. Hoje, são 23. E a parceria com as distribuidoras faz com que o Cine Passeio esteja no mesmo patamar de exibição das salas comerciais, podendo estrear filmes no momento do lançamento.

No fim de janeiro, a Sony, uma das mais importantes distribuidoras do mundo, incluiu o Cine Passeio na listas dos cinemas brasileiros que receberão seus títulos logo na estreia dos filmes.



“A credibilidade permite que o Cine Passeio passe a exibir títulos no momento do seu lançamento, como Adoráveis Mulheres, não precisando mais esperar duas semanas depois de estrear nas salas comerciais”, explica Juliana.