Cine Passeio vai transmitir Globo de Ouro com entrada grátis

O Cine Passeio vai transmitir na noite deste domingo (5) o Globo de Ouro, uma das mais prestigiadas premiações do cinema mundial que abre a temporada de Hollywood. O evento serve como um aquecimento para o Oscar 2025 e terá entrada gratuita no cinema da Prefeitura de Curitiba.

A expectativa maior é pela produção brasileira Ainda Estou Aqui, dirigida por Walter Salles, que concorre aos prêmios de melhor filme em língua não inglesa e melhor atriz, com Fernanda Torres.

+ Cinepod: O Nosferatu de Robert Eggers é horror em estado bruto

O Globo de Ouro será transmitido direto do Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, apenas em canais fechados de televisão. “É uma ótima oportunidade para os curitibanos torcerem pelo cinema nacional e acompanharem uma grande premiação em um espaço público que celebra a sétima arte”, afirma Juliana Flores, supervisora do Cine Passeio.

A distribuição das senhas para o público começa às 19h. A transmissão acontecerá na sala da cafeteria do Cine Passeio.

O longa Ainda Estou Aqui continua em cartaz e é o terceiro filme mais assistido no Cine Passeio desde a inauguração do complexo, em 2019. Com mais de 4.700 espectadores, o filme está atrás apenas de Parasita, produção sul-coreana premiada no Oscar, e do brasileiro Bacurau. No Cine Guarani, no Portão Cultural, outra sala da Prefeitura de Curitiba, o filme é o campeão de bilheteria, com pouco mais de 3 mil espectadores.

+ Leia mais: Guilherme Arantes anuncia pausa na carreira e faz textão com críticas ao showbizz

A distribuição das senhas para garantir um lugar acontece a partir das 19h na Rua Riachuelo, 410 – Centro.