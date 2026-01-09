Com ‘O Agente Secreto’ na disputa, Cine Passeio exibe Globo de Ouro gratuitamente

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Cine Passeio, em Curitiba, transmitirá gratuitamente a cerimônia do Globo de Ouro neste domingo (22/1), a partir das 21h. O evento cinematográfico ganha destaque este ano pela participação do filme brasileiro ‘O Agente Secreto’, dirigido por Kleber Mendonça Filho, que concorre em três categorias importantes.

A exibição acontecerá em dois espaços do cinema: a cafeteria e a sala Cine Luz. As senhas serão distribuídas por ordem de chegada a partir das 21h, limitadas a uma por pessoa. A cafeteria oferecerá um cardápio especial com pizzas e chopes para o evento.

Os jornalistas e críticos de cinema Marcelo Miranda e Marden Machado estarão presentes para comentar a cerimônia. O Cine Passeio também promete distribuir brindes durante a transmissão.

O Agente Secreto está em três categorias no Globo de Ouro

‘O Agente Secreto’ compete nas categorias de Melhor Filme Dramático, Melhor Ator em Filme Dramático (Wagner Moura) e Melhor Filme em Língua Não Inglesa. O longa-metragem, que estreou em novembro de 2025, já é o quarto filme mais assistido da história do Cine Passeio, com mais de 4.500 espectadores.

Para os interessados em registrar o momento, o cinema instalou um antigo orelhão, elemento que remete à década de 1970, período em que se passa o filme. Este ‘cantinho do cinema nacional’ está disponível para fotos.

A transmissão do Globo de Ouro no Cine Passeio é gratuita e aberta ao público, sujeita à capacidade dos espaços.