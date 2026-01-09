Taxistas de Curitiba poderão ganhar até R$ 1000 por mês com esta medida que é febre em Nova Iorque

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir de 19 de janeiro, taxistas de Curitiba poderão se cadastrar na Urbanização de Curitiba (Urbs) para veicular propaganda em seus veículos. O projeto prevê a instalação de painéis digitais no topo dos carros para exibição de anúncios publicitários, semelhante ao modelo utilizado em Nova Iorque.

O presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, informou que o teste inicial será realizado com 200 táxis. A instalação dos painéis digitais será gratuita para os taxistas participantes. A renda extra gerada pela publicidade pode variar de R$ 400 a R$ 1 mil por mês, dependendo da quilometragem rodada.

Os interessados devem procurar a Área de Mobilidade Comercial (AMC) na sede da Urbs, localizada na Rodoferroviária (Avenida Presidente Affonso Camargo, 330 – Jardim Botânico), de segunda a sexta-feira, das 12h10 às 18h30. As inscrições ficarão abertas permanentemente.

O funcionamento do sistema será semelhante ao das TVs dos ônibus, com anúncios em sequência. As empresas Midialand e OutdoorMídia serão responsáveis pela intermediação com os anunciantes e contratos com os taxistas. Propagandas de bebidas e cigarros não serão permitidas.

Além da publicidade, foi anunciado um desconto de 50% na taxa anual de outorga dos táxis para os anos de 2025 a 2028. Com a redução, a taxa de 2025 passará de R$ 1.950 para R$ 975, e a de 2026 de R$ 2.030 para R$ 1.015. Os valores poderão ser pagos em até 4 vezes.

