Morcegos invadem as cidades no Paraná: Sesa alerta população

O aumento das temperaturas no Paraná tem intensificado a presença de morcegos e o risco de acidentes relacionados à raiva. Apesar de o último caso autóctone de raiva humana no estado ter sido registrado em 1987, autoridades de saúde alertam para a importância da prevenção.

Dados preliminares da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mostram que em 2025 foram registrados 59 morcegos positivos para raiva no Paraná, número inferior aos 82 animais positivos em 2024. Já em relação aos herbívoros positivos, houve um aumento de 203 para 216 registros entre 2024 e 2025.

A raiva é uma doença infecciosa transmitida de animais para pessoas através da saliva e secreções de mamíferos infectados. Considerada fatal na maioria dos casos, a prevenção é fundamental para evitar sua ocorrência.

Como agir em caso de contato com animais suspeitos

Em caso de agressão por qualquer animal, os ferimentos devem ser lavados com água e sabão, seguido da aplicação de antisséptico. É crucial buscar assistência médica imediatamente após o incidente. Para morcegos, mesmo o simples contato pode ser suficiente para contaminação.

Nos casos envolvendo cães e gatos, recomenda-se observar o animal por 10 dias, quando possível. Se o animal adoecer, desaparecer ou morrer nesse período, é importante informar o serviço de saúde.

A vacinação anual de cães e gatos é uma medida eficaz na prevenção da raiva. Para animais de rua ou desconhecidos, a orientação é evitar aproximação, especialmente quando estão se alimentando, com filhotes ou dormindo. Morcegos e outros animais silvestres não devem ser tocados diretamente, principalmente se encontrados em situações incomuns, como voando durante o dia ou dentro de residências.