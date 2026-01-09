Rua Holanda recebe obras para melhorar acessibilidade e mobilidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rua Holanda, no bairro Bacacheri em Curitiba, está passando por obras de requalificação urbana para melhorar a acessibilidade e mobilidade, especialmente para pedestres. As intervenções ocorrem no trecho entre a Rua Costa Rica e a Avenida Prefeito Erasto Gaertner, com previsão de conclusão até o final de fevereiro, se as condições climáticas permitirem.

O projeto, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), inclui a implantação de novas calçadas, ciclovia, piso tátil, mobiliário urbano e paisagismo. Também está previsto o estreitamento da via em pontos de travessia para aumentar a segurança dos pedestres.

As obras contemplam a requalificação de aproximadamente 250 metros de extensão, totalizando uma área de melhorias urbanas de 1.860 metros quadrados. Os passeios serão ampliados e nivelados em ambos os lados da rua, com faixa de piso tátil ao longo de todo o trecho.

Para os ciclistas, será implantada uma ciclovia em CBQU (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) no lado direito da via. O estacionamento para carros será mantido no lado esquerdo. A rua permanecerá com três faixas de circulação para veículos.

Após a conclusão das obras de infraestrutura, a Prefeitura realizará a recuperação do pavimento da rua e fará nova pintura de sinalização horizontal para orientar motoristas e pedestres.

Esta intervenção na Rua Holanda faz parte de um conjunto mais amplo de transformações urbanas na região do Bacacheri, que incluiu recentemente melhorias na Avenida Erasto Gaertner e nas ruas Costa Rica e Estados Unidos.