Oficina de Música de Curitiba tem shows gratuitos nos parques no fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A 43ª Oficina de Música de Curitiba oferece uma programação diversificada e gratuita nos parques da cidade neste fim de semana. No sábado (10), haverá apresentações no Parque Bacacheri, Tanguá e Barigui, com estilos que vão do jazz ao tango. No domingo (11), o destaque é o concerto da Orquestra Sinfônica da Oficina no vão livre do Museu Oscar Niemeyer.

Além dos shows ao ar livre, a programação inclui atrações para o público infantil. No sábado, a banda Pato Fu se apresenta no Teatro Guaíra com o espetáculo “Música de Brinquedo 2”, que utiliza instrumentos de brinquedo. No domingo, a Orquestra de Brinquedos faz duas apresentações: às 11h na Capela Santa Maria (ingressos a partir de R$ 20) e às 15h no Teatro da Vila, na CIC, com entrada gratuita.

Para os apreciadores de música sacra, no sábado às 19h haverá um recital de cravo na Capela da Glória. Já no domingo ao meio-dia, o Quarteto Calêndula apresenta o concerto “O Século de Ouro da Música Espanhola” na Igreja da Ordem, no Centro Histórico.

A Oficina de Música acontece até o dia 21 de janeiro, com mais de 150 apresentações programadas. A maioria dos eventos é gratuita ou tem ingressos a preços populares. A programação completa pode ser consultada no site oficial do evento.