Cinco receitas de Bombom de Travessa para arrasar no Natal

Com a chegada do Natal, nada melhor do que inovar na sobremesa e conquistar o paladar de todos os convidados. Os bombons de travessa são opções perfeitas: fáceis de preparar, deliciosos e capazes de impressionar. Confira cinco receitas irresistíveis para sua ceia:

1. Bombom de Travessa Clássico de Morango

Ingredientes:

2 caixas de morango (lavados e sem folhas)

1 lata de leite condensado

2 colheres (sopa) de manteiga

200g de creme de leite

300g de chocolate meio amargo

Modo de preparo:

Em uma panela, leve ao fogo o leite condensado e a manteiga, mexendo até formar um brigadeiro branco consistente. Reserve. Derreta o chocolate meio amargo em banho-maria ou no micro-ondas e misture com o creme de leite. Em uma travessa, distribua os morangos no fundo, cubra com o brigadeiro branco e finalize com a ganache de chocolate. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir.

2. Bombom de Travessa de Uva

Ingredientes:

1 cacho grande de uvas verdes sem sementes

1 lata de leite condensado

2 colheres (sopa) de manteiga

200g de creme de leite

300g de chocolate branco

Modo de preparo:

Prepare um brigadeiro branco com o leite condensado e a manteiga. Reserve. Derreta o chocolate branco e misture com o creme de leite para fazer a cobertura. Em uma travessa, coloque as uvas inteiras, cubra com o brigadeiro branco e finalize com a ganache de chocolate branco. Refrigere por pelo menos 2 horas antes de servir.

3. Bombom de Travessa de Coco e Abacaxi

Ingredientes:

1 lata de abacaxi em calda (escorrido e picado)

1 lata de leite condensado

100g de coco ralado

200ml de leite de coco

200g de creme de leite

300g de chocolate branco

Modo de preparo:

Misture o leite condensado, o coco ralado e o leite de coco em uma panela, mexendo até engrossar. Reserve. Derreta o chocolate branco e misture com o creme de leite para a cobertura. Em uma travessa, espalhe o abacaxi picado, cubra com o creme de coco e finalize com a ganache de chocolate branco. Leve à geladeira por pelo menos 3 horas antes de servir.

4. Bombom de Travessa de Amendoim

Ingredientes:

1 xícara de amendoim torrado e triturado

1 lata de leite condensado

2 colheres (sopa) de manteiga

200g de creme de leite

300g de chocolate ao leite

Modo de preparo:

Prepare um brigadeiro com o leite condensado, a manteiga e metade do amendoim triturado. Reserve. Derreta o chocolate ao leite e misture com o creme de leite para a cobertura. Em uma travessa, coloque o brigadeiro de amendoim, salpique o restante do amendoim por cima e cubra com a ganache de chocolate. Deixe na geladeira por 2 horas antes de servir.

5. Bombom de Travessa de Doce de Leite com Nozes

Ingredientes:

300g de doce de leite

1 lata de creme de leite

200g de nozes picadas

300g de chocolate meio amargo

200g de creme de leite

Modo de preparo:

Misture o doce de leite com o creme de leite e as nozes. Reserve. Derreta o chocolate meio amargo e misture com o creme de leite para fazer a cobertura. Em uma travessa, espalhe o creme de doce de leite com nozes e finalize com a ganache de chocolate. Refrigere por 2 horas antes de servir.

Essas receitas fáceis e rápidas vão trazer doçura e sofisticação à sua ceia de Natal. Experimente e surpreenda seus convidados com essas delícias! Qual delas você vai preparar primeiro?