Chope, espetinhos e boa música agitam bar de Curitiba neste feriado

Sabe o que tem para fazer no feriado do dia 15 de novembro? Se ainda não, já se organiza para passar uma deliciosa tarde no Bowie in Brasa, evento realizado no The Bowie, bar reconhecido pelo movimento cultural que tem feito em Curitiba.

A partir das 14h, a calçada mais efervescente da cidade traz a terceira edição do evento que entrou em definitivo na agenda de quem gosta de relaxar e se divertir em família em um lugar que reúne boa música, espetinhos para todos os gostos – incluindo vegetarianos -, festival de caipirinhas, feira de vinil, flash tattoo, e um show com a marca registrada da curadoria The Bowie.

A banda Carimbadores Malucos traz as melhores versões das músicas do Raul Seixas com toque todo particular da fusão do Oneide Diedrich (Pelebrói Não Sei?) com o Fábio Elias (Relespública) nos vocais, além de Paulo Svolenski (Pelebrói Não Sei?) e Emanuel Moon (Relespública).

Para esta edição, o Bowie in Brasa também contará com a discotecagem da Dj Selecta Manzana, uma das mais queridas e inspiradoras da cena, que chega para animar a tarde e a noite com um set bem brasileiro.

Marcelinho, um dos sócios do The Bowie, conta que o evento nasceu com o objetivo de oferecer um espaço de qualidade para os curitibanos, com atrações para toda a família e um clima acolhedor. “Nas primeiras edições, reunimos apenas o melhor, e acredito que ficamos viciados nisso. [risos] O evento nasceu e cresceu com a missão de proporcionar um espaço na cidade onde é possível encontrar diversas atrações de qualidade em um único dia”.

“Somos uma espécie de contracultura em Curitiba. Ter um espaço democrático, com atrações que possam trazer diversão para a família e amigos, comida para todos os gostos, incluindo os vegetarianos e veganos, e ainda a apresentação de grandes figuras da cidade, essa é a nossa proposta. Nosso pequeno espaço parece imenso quando vemos todos reunidos aproveitando”, pontua Felipe Alves, sócio do The Bowie.

Feira de Vinil

Para os amantes do vinil, a feira de vinil do Bowie in Brasa é uma das grandes atrações. A feira promete reunir colecionadores, DJs e entusiastas do bom e velho LP, com uma seleção especial de discos feita pela Huevo Discos.

Este espaço é perfeito para quem curte garimpar, descobrir novos sons e até levar para casa aquela edição especial ou disco que estava faltando na coleção. Além disso, a feira oferece uma oportunidade única de trocar ideias com outros fãs de vinil e até encontrar aquele álbum raro que você sempre procurou.

Flash Tattoo

Também já se tornou tradição no Bowie in Brasa: ter muitas opções de flash tattoo disponíveis para os que tiverem a fim de rabiscar a pele. Nesta edição, a artista convidada é a Gabby Tattoo, que traz uma grande variedade de desenhos autorais.

Entrada gratuita, atrações para todos e pet friendly

Para tornar o Bowie in Brasa ainda mais irresistível, o evento oferece entrada gratuita, atrações para todas as idades e é pet friendly — ou seja, você pode levar seu amigo de quatro patas para curtir também! E não tem desculpa para não aproveitar o dia: dá até para levar sua cadeira de praia, relaxar e curtir a vibe no melhor estilo.

Localizado perto de uma rua sem saída, que é usada como estacionamento público, o The Bowie é um bar que já é referência quando o assunto é música curitibana, cerveja gelada e comidinhas deliciosas. Por isso, o Bowie in Brasa se tornou um evento tão querido: é aquele rolê que junta tudo que tem de melhor em um só lugar.

“Quem quer se divertir de verdade com a família e os amigos não pode perder esta edição, que está super especial. É um presente pra cidade. E a gente já não vê a hora de repetir a dose!” — finaliza Felipe, um dos sócios do The Bowie.

Serviço

Bowie in Brasa

Local: The Bowie, na R. Mal. Deodoro, 2500 – Alto da XV

@thebowie.cwb

Quando: 15 de novembro – Feriado da Proclamação da República

A partir das 14h

Show com Dj Selecta Manzana e Carimbadores Malucos

Entrada Gratuita e livre para todas as idades

Pet Friendly