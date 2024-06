Chico Chico, filho da Cássia Eller, faz show inédito em Curitiba nesta quinta

Nesta quinta-feira (6), a partir das 20h, o Crossroads, referência na cena rock n’roll de Curitiba há mais de 26 anos, recebe um show inédito. Com apresentação da Arnica Cultural, um dos palcos mais tradicionais da capital paranaense recebe Chico Chico, cantor, compositor e filho de um dos maiores nomes da música nacional, Cássia Eller.

O artista carioca, que já foi indicado duas vezes ao Grammy Latino, é considerado um dos principais representantes da nova geração da música brasileira e navega por diversas influências, com ênfase no pop rock e folk, trazendo um equilíbrio na densidade de suas músicas, com um lado urbano e soturno, e ao mesmo tempo, uma leveza da natureza e da introspecção. Essa dualidade também pode ser vista nos arranjos de suas composições, assim como na linha melódica.

Recentemente, Chico Chico disponibilizou seu EP “Espelho”, o primeiro lançado pela Deck, mas sua carreira musical já é longa, tendo começado em 2011, tocando percussão na música “Baby Love”, do álbum de Cássia Eller, “Relicário – As Canções que o Nando Fez Pra Cássia Cantar”. Em 2015, lançou o seu primeiro álbum com canções autorais com a banda 2×0 Vargem Alta. Já o seu primeiro álbum solo foi lançado em 2021, intitulado “Pomares”, tendo sido indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. O álbum conta com um dueto especial entre Chico e a mãe Maria Eugênia, na faixa “Mãe”, uma homenagem do cantor às suas duas mães.

No repertório do show no Crossroads, o público pode esperar por alguns sucessos do artista, como “Ribanceira”, que virou tema da personagem Maria Bruaca da novela Pantanal, da Rede Globo, “A Cidade”, faixa indicada ao Grammy Latino de Melhor Canção em Língua Portuguesa, parceria com João Mantuano, “Gatos Pingados”, “Maria Bethânia”, “Quando a Sorte”, entre outros.

No palco, Chico Chico (voz e violão) será acompanhado por Pedro Fonseca (teclado e sintetizadores) e Thiaguinho Silva (bateria e percussão).

A noite ainda contará com show de abertura da artista curitibana Bruna Pena. A cantora e compositora apresenta uma sonoridade cinematográfica, que se aproxima do pop, eletrônico e MPB, com melodias suaves, beats dinâmicos e letras repletas de ironia e pinceladas de crítica social. Entre alguns dos singles lançados, estão o recente “Destrambelhada”, “De boa”, “Agradecer”, entre outros.

Os ingressos estão disponíveis pelo Meaple com valores a partir de R$50 (meia-entrada/*ingresso solidário) + taxa adm.

O Bar Crossroads fica localizado na Av. Iguaçu, 2310, no bairro Água Verde. Mais informações pelo telefone ou whatsapp (41) 3243-3711 e nas redes sociais oficiais @barcrossroads (Facebook | Instagram).

*Ingresso solidário – Valor reduzido, mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou um item de higiene pessoal. As doações deverão ser entregues na entrada do evento. Modalidade válida para todos os públicos.

Serviço

Crossroads recebe Chico Chico

Data: 6 de junho (quinta-feira)

Ingressos: a partir de R$50 (meia-entrada / ingresso solidário) + taxa adm pelo Meaple

Apresentação: Arnica Cultural

Endereço: Bar Crossroads (Av. Iguaçu, 2310, bairro Água Verde)

Site oficial: www.crossroads.com.br

