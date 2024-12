Cheirinho de Natal: receita fácil de panetone caseiro

Com a chegada do Natal, nada melhor do que o aroma de um panetone recém-saído do forno para entrar no clima festivo. Embora seja uma tradição italiana, esse pão doce conquistou o coração dos brasileiros e se tornou um símbolo da época natalina. Agora, você pode surpreender sua família e amigos com um panetone caseiro, feito com carinho e ingredientes frescos.

A história do panetone remonta ao século XV, em Milão, Itália. Desde então, essa iguaria se espalhou pelo mundo, ganhando variações e adaptações locais. No Brasil, o panetone chegou com os imigrantes italianos e se popularizou rapidamente, tornando-se um item indispensável nas ceias de Natal.

Fazer seu próprio panetone em casa pode parecer desafiador, mas com a receita certa e um pouco de paciência, o resultado é surpreendente. Além de ser mais econômico, você tem o controle total sobre os ingredientes, podendo ajustar ao seu gosto e até criar versões mais saudáveis.

Confira abaixo a receita para fazer o melhor panetone caseiro:

Ingredientes:

– 500g de farinha de trigo

– 100g de açúcar

– 10g de fermento biológico seco

– 3 ovos

– 100ml de leite morno

– 100g de manteiga em temperatura ambiente

– 1 colher de chá de essência de panetone

– 100g de frutas cristalizadas

– 100g de uvas passas

– Raspas de 1 laranja

Modo de Preparo:

1. Em uma tigela grande, misture a farinha, o açúcar e o fermento.

2. Adicione os ovos, o leite morno e a manteiga. Misture bem até formar uma massa homogênea.

3. Acrescente a essência de panetone e as raspas de laranja. Amasse por cerca de 10 minutos.

4. Deixe a massa descansar por 1 hora em local morno.

5. Incorpore as frutas cristalizadas e as uvas passas à massa.

6. Coloque a massa em uma forma de panetone e deixe crescer por mais 1 hora.

7. Pré-aqueça o forno a 180°C e asse por aproximadamente 40 minutos.

8. Deixe esfriar antes de servir.

Com essa receita, você terá um panetone caseiro delicioso para celebrar o Natal com sabor e tradição. Boas festas e bom apetite!