Caravana Natal Mágico percorre Curitiba e região com 10 espetáculos gratuitos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Natal Mágico, um dos projetos culturais itinerantes mais tradicionais do Paraná, retorna em 2025 com uma nova edição. De 14 a 23 de dezembro, a Caravana percorre Curitiba, região metropolitana e litoral com o espetáculo “O Poder das Palavras”, apresentado pelo Grupo Lanteri sobre uma carreta-palco cenográfica. Todas as apresentações são gratuitas.

Com mais de 15 anos de história, o projeto já rodou mais de 15 mil quilômetros, percorreu mais de 350 cidades e impactou mais de 5 milhões de pessoas.

Encenado pelo tradicional Grupo Lanteri, o espetáculo apresenta um Papai Noel que, neste ano, começa a receber pedidos inusitados: em vez de brinquedos, as crianças pedem amor, gentileza, bondade e respeito.

Com a ajuda de seres do mundo encantado, ele parte em uma jornada para lembrar a todos do impacto que as palavras têm na vida cotidiana — e de como atitudes simples podem transformar o mundo ao redor.

“O Poder das Palavras nasce de um desejo muito simples: lembrar as pessoas de que aquilo que falamos e sentimos transforma o mundo ao nosso redor. Se, ao final de cada apresentação, alguém voltar para casa acreditando um pouco mais na magia do Natal, já teremos cumprido nosso papel”, destaca Aparecido Massi, roteirista e diretor artístico do Grupo Lanteri.

Além do espetáculo, todas as cidades que recebem a caravana também contam com a visita do Papai Noel, que chega mais cedo para tirar fotos com o público.

O Natal Mágico fica na estrada do dia 14 a 23 de dezembro. Entre as cidades percorridas estão Curitiba, Araucária, São José dos Pinhais, além de municípios do litoral do estado, como Morretes e Paranaguá.

Roteiro de apresentações – Natal Mágico 2025

Horário padrão: 19h00 (exceto onde indicado).

Cronograma sujeito a alterações operacionais ou condições climáticas. Atualizações estarão disponíveis nos canais oficiais.

Data Horário Cidade Local Endereço 14/12 19h00 Araucária Parque Cachoeira R. Ceará – Cachoeira, Araucária 15/12 19h00 Curitiba Rua da Cidadania Cajuru Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150 – Cajuru 16/12 19h00 Colombo Ao lado do Park Shopping Colombo R. São Pedro, 1362 – Fatima, Colombo 17/12 19h00 Paranaguá Estação Ferroviária Av. Arthur de Abreu, 292 – Costeira, Paranaguá 18/12 19h00 Paranaguá Estação Ferroviária Av. Arthur de Abreu, 292 – Costeira, Paranaguá 19/12 20h00 Morretes Estacionamento da Prefeitura Praça Rocha Pombo, 10 – Centro 20/12 19h00 Curitiba Associação de Moradores Santos Andrade Rua Astolpho Nogueira, Campo Comprido 21/12 19h00 Almirante Tamandaré Parque Aníbal Khury R. Domingos Scucato, 1350 – Jardim Monte Santo 22/12 19h00 Curitiba Comunidade Augusta B R. Irmã Flora Compostrini, 124 – Comunidade Augusta B 23/12 20h00 São José dos Pinhais Ao lado do Espelho D’água Praça Getúlio Vargas, 1027 – Centro, São José dos Pinhais

O projeto é apresentado pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com realização da Agência Canal e Ministério da Cultura – Governo do Brasil. A caravana tem patrocínio do TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá, Cini Bebidas, Neodent, Paraná Banco, Luson, Divesa e Senff Banco; apoio da Rádio Mix, 89 Rock e 91 Rock.