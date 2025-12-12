Natal de Curitiba 2025 oferece experiências gastronômicas variadas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Natal de Curitiba 2025 traz diversas opções gastronômicas para moradores e turistas aproveitarem durante as festividades. Entre as atrações estão o festival Sabor de Natal, as Feiras Especiais de Natal no Centro, e os tradicionais pontos gastronômicos da cidade.

O festival Sabor de Natal, em sua primeira edição, reúne 33 restaurantes de Curitiba e Região Metropolitana oferecendo cardápios e decorações temáticas. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Paraná (Abrasel PR).

Nas praças Osório e Santos Andrade, as Feiras Especiais de Natal contam com mais de 80 barracas de produtos artesanais e comidas típicas de várias regiões do Brasil e do mundo. As feiras funcionam de 19 de novembro a 23 de dezembro, com horários variados.

O tradicional bairro de Santa Felicidade também é destaque, com seus mais de 30 restaurantes e cantinas decorados para a época. O espetáculo gratuito ‘O Natal da Família Madalosso’ acontece em datas específicas até 23 de dezembro.

O Mercado Municipal de Curitiba e o Mercado Municipal do Capão Raso são opções para quem busca ingredientes para a ceia natalina. Ambos oferecem uma grande variedade de produtos e contam com apresentações musicais aos sábados até 20 de dezembro.

O Centro Histórico, com a Feira do Largo da Ordem aos domingos e diversos bares e restaurantes, completa as opções gastronômicas, aliando boa comida à decoração natalina característica da região.