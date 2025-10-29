Caravana do Silvinho: Curitiba recebe exposição em homenagem a Silvio Santos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A exposição Caravana do Silvinho desembarca em Curitiba nesta sexta-feira (31/10), após passagens por São Paulo e Porto Alegre. A mostra, que reúne 45 esculturas do apresentador Silvio Santos (1930-2024) pintadas por artistas brasileiros, ficará disponível para visitação até 30 de novembro no Memorial Paranista.

O projeto, idealizado pelas filhas do apresentador e pelo Grupo Silvio Santos, celebra a trajetória de um dos maiores comunicadores da televisão brasileira. Cada escultura, com 1,60 m de altura, foi produzida em fibra de vidro e recebeu a personalização de mais de 40 artistas de diferentes regiões do Brasil.

“Essa diversidade regional reforça a representatividade e a abrangência cultural do projeto”, destaca Cintia Abravanel, artista plástica, primogênita de Silvio Santos e porta-voz do projeto. Ela estará em Curitiba nesta sexta-feira (31/10), na abertura da exposição.

Em Curitiba, o público poderá apreciar as obras no Jardim das Esculturas do Memorial Paranista, um cenário ao ar livre. As esculturas de Silvio Santos compartilharão o espaço com o acervo do escultor João Turin.

As visitas são gratuitas e podem ser realizadas todos os dias da semana, das 6h às 22h, permitindo que o público escolha o melhor horário para conhecer a exposição.

A exposição em Curitiba representa mais um capítulo na jornada da Caravana do Silvinho, que deve percorrer outras capitais brasileiras ao longo de 2026.

Serviço – Exposição Caravana do Silvinho – Curitiba

Memorial Paranista – Parque São Lourenço (R. Mateus Leme, 4700 – São Lourenço, Curitiba – PR)

De 31 de outubro a 30 de novembro

Todos os dias, das 6h às 22h

Entrada gratuita

Mais informações: www.caravanadosilvinho.com.br