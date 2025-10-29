Professora salva vida de criança em CMEI e recebe gratidão da mãe

Para marcar a passagem do Dia do Servidor Público (28/10) e homenagear os 27 mil profissionais da Prefeitura de Curitiba, a Secom preparou uma série especial de reportagens. Os textos mostram como o trabalho dos servidores salva vidas, garante direitos, promove inclusão social e contribui para que CWB seja uma cidade cada vez melhor.

Uma dessas histórias aconteceu no início de setembro no CMEI Madre Elvira, no Boqueirão. A professora Marina Fonseca Rodrigues estava com sua turma do pré 1B quando percebeu que Lucas, de 5 anos, começou a tossir sem parar e apresentava dificuldade respiratória. Sem perder tempo, pediu que a estagiária buscasse ajuda enquanto realizava a Manobra de Heimlich no garoto, que tem Síndrome de Down. Na segunda tentativa, conseguiu que o menino expelisse a secreção que estava sufocando-o.

Em questão de minutos, outros funcionários do CMEI já estavam acompanhados de profissionais da Unidade de Saúde próxima, que prestaram o atendimento necessário enquanto a mãe de Lucas chegava para buscar o filho.

Marina conta que conseguiu socorrer Lucas rapidamente por ter participado do treinamento do Programa Conhecer para Prevenir, onde a Defesa Civil de Curitiba capacita servidores de todas as unidades educacionais do município para prevenir acidentes e lidar com emergências. “Foi super importante ter participado desta capacitação e acho que todos os profissionais devem saber como agir nestas situações, especialmente nós que lidamos com crianças”, avalia a professora.

Capacitação e atitude

Danielle Raniel Lopes, mãe de Lucas, contou como se sentiu com a situação.

“Como mãe, é reconfortante saber que o local onde meu filho está tem pessoas capacitadas para agir em situações como essa. Agradeço profundamente à professora pela atitude. Ela salvou o Lucas e, consequentemente, a nossa família, pois uma perda nos abalaria profundamente”, declarou a mãe.

Por ser enfermeira, Danielle sabia que seu filho escapou de uma situação difícil graças à ação rápida de Marina e das outras professoras do CMEI, que trouxeram rapidamente os profissionais da Unidade de Saúde. “A atitude dela foi crucial para que ele não tivesse uma sequela por conta da falta de oxigenação. Estão todos de parabéns, porque foram muito ágeis em atender meu filho”, afirma Danielle.

Ana Paula Correia, diretora do CMEI Madre Elvira, acredita que o curso do Conhecer para Prevenir foi fundamental para o desfecho positivo. “Além desse preparo que a Marina teve devido ao curso, ela demonstrou tranquilidade, serenidade e conseguiu conduzir esse momento de maneira brilhante”, afirmou a educadora.

Programa Conhecer para Prevenir

Criado em 2005, o Programa Defesa Civil na Educação – Conhecer Para Prevenir (CPP) é realizado em parceria pela Defesa Civil de Curitiba e Secretaria Municipal da Educação. O programa prepara alunos, professores e demais funcionários da rede de ensino própria e conveniada para agir em situações de emergência, como acidentes, incêndios, inundações, invasões a escolas e até tiroteios.

Os simulados acontecem periodicamente, garantindo que todos estejam preparados para diversos tipos de emergência. Também são realizadas capacitações sobre primeiros socorros e treinamentos periódicos com a brigada de incêndio de cada unidade de ensino. Além disso, o CPP promove reuniões com os pais dos alunos, o corpo docente e demais funcionários.

“É um programa que garante a segurança e a vida das nossas crianças e profissionais. Além disso, as crianças atuam como multiplicadores desse conhecimento em casa e na vizinhança”, explicou o secretário da Educação, Jean Pierre Neto.

O coordenador da Defesa Civil de Curitiba, inspetor Nelson Ribeiro, informou que o sucesso do Conhecer para Prevenir se deve à dedicação dos servidores que participam e aos protocolos ensinados.

“Nestes 20 anos de programa nenhuma criança pereceu por qualquer tipo de incidente dentro de uma escola em Curitiba”, celebra Nelson.