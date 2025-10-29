Santuário Perpétuo Socorro prepara celebrações para Finados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste domingo (02/11), o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado no Alto da Glória, em Curitiba, abre suas portas para sete celebrações dedicadas ao Dia de Finados. Os horários foram distribuídos ao longo do dia para facilitar a participação dos fiéis: 7h30, 9h, 10h30, 12h, 15h, 17h e 19h.

A data, tradicionalmente reservada para homenagear aqueles que já partiram, ganha um significado especial com a possibilidade de incluir os nomes dos entes queridos nas intenções das missas durante todo o mês de novembro.

“Queremos que todos tenham a oportunidade de participar, de acordo com sua rotina e disponibilidade. Cada missa é um convite à oração e à lembrança daqueles que permanecem vivos em nosso coração e memória”, afirma o padre Joaquim Parron, redentorista do Santuário.

As famílias que desejarem incluir seus entes queridos nas orações podem retirar envelopes disponíveis no santuário e escrever os nomes daqueles por quem desejam rezar. Essas intenções ficarão diante do altar durante todo o mês, em todas as celebrações do Perpétuo Socorro.

O momento promete ser de acolhimento e conforto para quem busca um espaço de fé e reflexão nesta data que mexe tanto com as emoções de quem perdeu alguém especial.

Serviço:

Dia de Finados no Santuário Perpétuo Socorro

Domingo (02/11) – Missas às 7h30, 9h, 10h30, 12h, 15h, 17h e 19h

Durante todo o mês de novembro, os falecidos serão lembrados em todas as celebrações do Santuário Perpétuo Socorro.

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Praça Portugal, s/n, bairro Alto da Glória, Curitiba.

Informações: (41) 3253-2031.