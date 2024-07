Cão Véio Sessions em Curitiba tem homenagem a Ivo Rodrigos e rock argentino

As atrações do dia 10 de agosto (sábado), no projeto Cão Véio Sessions, são os shows do projeto “Ao Ivo e As Cores”, uma grande homenagem ao eterno vocalista do Blindagem e da banda A Chave, Ivo Rodrigues, e um tributo ao Rock argentino, protagonizado pelo duo Giovanni Caruso & Maria Paraguaya.

Nesta edição, o Cão Véio Sessions conta com a parceria da Coruja Cervejas Especiais.

Ao Ivo E As Cores

A banda do projeto “Ao Ivo E As Cores” que se apresentará no Cão Véio Sessions é composta pelo baterista Ivan Rodrigues, filho de Ivo, Rodriggo Vivazs (vocal), Gabriel Teixeira e Amandio Galvão (guitarras) e Marcos Dank (baixo).

O projeto tem uma legitimidade gigantesca porque foi criado por Ivan e Gabriel Teixeira (filho do guitarrista do Blindagem, Paulinho Teixeira) com a intenção de prestar um tributo ao maior nome da história do Rock paranaense. “Eu e o Gabi temos uma relação muito próxima com todas essas músicas desde a infância, então, foi natural que a gente se encontrasse para tocar essas canções que são tão relevantes para nós dois”, diz o baterista.

Além da dupla, o projeto também conta com o cantor Rodriggo Vivazs (que substituiu Ivo no Blindagem logo após a morte do vocalista), Amandio Galvão (que faz parte da banda Carne de Onça) e Marcos Dank (que integrou o grupo Trem Fantasma).

Essa será uma das últimas oportunidades para que o público assista a essa homenagem porque o projeto não deve ter continuidade. “Nós estamos fazendo como se fosse uma temporada de shows e vamos parar em breve. Por isso, eu quero reforçar o convite para que as pessoas compareçam ao Cão Véio!”, diz Ivan.

Entre as músicas que farão parte do repertório, estão “Buraco no coração”, “Me provoque pra ver” e “Todo roqueiro é gente fina” (da banda A Chave), e “Miragem”, “Vida gozada” e “Oração de um suicida” (do Blindagem).

Uma ode ao Rock argentino

Os primeiros a pisar no palco serão Giovanni Caruso (violão e vocal) e Maria Paraguaya (percussão e vocal), para fazer um tributo ao Rock argentino. “A gente vê muitas homenagens ao som estadunidense e britânico, por exemplo, mas para o Rock argentino isso não é muito comum. Por isso, essa é uma bandeira que a gente levanta porque são músicas que a gente adora”, explica Caruso.

No repertório, estão canções de grandes nomes portenhos, entre eles Charly García, Luis Alberto Spinetta e Fito Páez. “O Rock argentino é uma influência enorme pra gente! Esse é um show que nós gostamos muito de fazer porque são músicas que fazem parte da nossa rotina”, complementa.

Giovanni faz parte das bandas Escambau e Faichecleres e é um dos grandes compositores da cena curitibana, com trabalhos sempre criativos e diferentes entre si.

Maria Paraguaya integra a banda Cigarras. Formado só por mulheres, o grupo acaba de lançar o álbum de estreia, “Fumódromo” (2024), e vem despontando como um dos principais nomes do underground brasileiro.

Essa será a primeira edição do Cão Véio Sessions a contar com a parceria da Coruja Cervejas Especiais, empresa que foi criada em 2002 pelos arquitetos gaúchos Mickael Eckert e Rafael Rodrigues.

A produção comercial da Coruja começou dois anos depois e, desde maio de 2023, faz parte do grupo catarinense Ezos. Atualmente, a fábrica fica localizada na cidade de Forquilhinha, em Santa Catarina.

Em 2024, a Coruja Cervejas Especiais está completando 20 anos e conta com mais de dez rótulos que são distribuídos em todo o Brasil.

Alguns, inclusive, estão entre os mais consumidos pelo público curitibano. “A Coruja tem tudo a ver com a cena do Cão Véio, pois Rock’n’roll e cerveja são duas coisas que se complementam”, diz o coordenador de vendas da empresa no Paraná, Júlio César Gracia.

Durante todo o evento, haverá promoção de bebidas (fernet cola, vinhos argentinos e chopps da Coruja). O público também terá a oportunidade de experimentar as diversas opções gastronômicas que o gastrobar oferece (assinadas pelo renomado chef Henrique Fogaça, um dos criadores da franquia).

O show faz parte do projeto Cão Véio Sessions, que foi criado com a intenção de dar espaço e valorizar os artistas da capital paranaense. “Essas apresentações são uma consolidação do projeto em formato semi-acústico que nós estamos implementando”, diz o sócio e administrador do estabelecimento, Lucas Bora Araujo.

A casa abre às 12h e os shows começam às 14h. O Cão Véio Curitiba fica na Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1.744, na Água Verde.

Serviço

O que: shows do projeto “Ao Ivo E As Cores” e do duo Giovanni Caruso & Paraguaia, no Cão Véio Sessions.

Quando: 10 de agosto (sábado), a partir das 12h.

Onde: Cão Véio Curitiba, Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1.744, na Água Verde.

Valores: entrada gratuita.

