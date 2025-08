Calçadão da XV recebe apresentação gratuita de blues neste sábado

Neste sábado (02) é celebrado o Dia Mundial do Blues. Para marcar a data em Curitiba, uma ação cultural gratuita será realizada no calçadão da Rua XV, em frente ao famoso bondinho-biblioteca. A partir das 11 horas, o músico Lonesome Captain fará uma apresentação ao vivo.

A iniciativa é uma parceria entre o Morretes Blues Festival, maior evento de blues do Paraná e a prefeitura de Curitiba.

Nome artístico do multi-instrumentista Ivan Hafon, Lonesome Captain é conhecido pelas ruas e palcos da cidade, com performances marcadas por influências do rock, folk e, claro, do blues. O músico costuma se apresentar em bares, pubs e eventos curitibanos com releituras de clássicos do gênero e pitadas de country. Para quem estiver passando pela Rua XV, a manhã de sábado promete ser embalada por boas vibrações e muita música — tudo de forma gratuita.

Dia Mundial do Blues

Celebrado no primeiro sábado de agosto, o Dia Mundial do Blues homenageia o ritmo musical de raízes afro-americanas que nasceu nos Estados Unidos, mas se espalhou pelo mundo. Com forte influência no rock & roll e no soul, o blues é marcado por improvisação, linhas melódicas envolventes e letras que expressam sentimentos profundos. Mais do que um gênero musical, o blues é uma manifestação cultural que transformou a dor em arte, e encontrou na música um canal de resistência, expressão e superação.

Morretes Blues Festival

Considerado um dos maiores eventos de blues do Brasil e o principal festival multicultural do litoral paranaense, o Morretes Blues Festival (MBF) confirmou a terceira edição nos dias 16 e 17 de agosto, em Morretes. O MBF reúne artistas nacionais e internacionais em apresentações gratuitas ao ar livre, ocupando o centro histórico da cidade de Morretes com música ao vivo e gastronomia.

O show de blues com o multi-instrumentista Lansome Captain acontece no calçadão da Rua XV de Novembro, em frente ao bondinho-biblioteca, a partir das 11h. Para mais informações, acesse o perfil oficial do MBF: @morretesbluesfestival.