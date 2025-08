Calendário de corridas de rua de Curitiba: escolha a sua

No dia 9 de agosto, sábado, às 21 horas, Pinhais, na região metropolitana coladinha com Curitiba, vai receber a edição da corrida noturna Santander Night Run. A competição acontece no Parque das Águas e vai reunir atletas de todos os níveis e idades para disputar provas de 5 km ou 10 km. São esperadas cerca de 2,5 mil pessoas.

As inscrições podem ser feitas pela Running Land – a ticketeira oficial – pelo link nightrun.com.br/curitiba. Cada corredor receberá um kit da corrida composto por sacola, relógio de parede, porta cartões e uma camiseta de manga longa com corte ergonômico e confeccionada em tecido de alta performance. Todos que completarem a prova receberão medalha; os três primeiros colocados, nas categorias masculina e feminina, receberão troféus.

Santander Night Run é apresentada pelo Santander Brasil e Governo Federal por meio do Ministério do Esporte via Lei de Incentivo ao Esporte; tem patrocínio master de Enel, Sul América, Heineken, Esfera, Fini, PowerAid e SmartFit; e apoio da Decathlon. A corrida é uma realização da TTK Marketing.

Serviço:

Santander Night Run – etapa Curitiba

Data: 9 de agosto (sábado)

Percursos e horários: 5 km e 10 km ambas as largadas às 21h

Local de largada: Parque das Águas, em Pinhais, na Rua João Wilker Rodrigues, 15

Entrega de kits: Decathlon Barigui, na Rua Tobias de Macedo Júnior, 114, no Santo Inácio

Dia 8 de agosto, das 10h às 20h, e no dia 9 de agosto, das 10h às 15h

Corrida e Caminhada Pequeno Príncipe

Após o sucesso da retomada em 2024, a Corrida e Caminhada Pequeno Príncipe volta em 2025 com força total. Devido à alta procura, número de inscrição foi ampliado, então quem ainda não se inscreveu precisa correr para conseguir as últimas vagas. O evento será realizado no dia 10 de agosto (domingo), com largada às 7h na Praça Afonso Botelho, em frente à Ligga Arena, em Curitiba.

Toda a renda arrecadada será revertida para as atividades de assistência e pesquisa do Pequeno Príncipe, o maior e mais completo hospital pediátrico do Brasil. Há 105 anos, a instituição atua com excelência e humanização na saúde de crianças e adolescentes de todo o país, integrando assistência, ensino e pesquisa.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Ticket Sports. A prova conta com opções para todas as idades e níveis de condicionamento físico. Para a corrida, os participantes podem escolher entre os percursos de 5km e 10km, além da corrida infantil. Já a caminhada terá trajeto de 3km. Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados.

Personalização da camiseta

Após garantir sua vaga, é necessário retirar o kit de participação na loja Procorrer, nos seguintes dias e horários:

7 e 8 de agosto (quinta e sexta-feira): das 9h às 20h

9 de agosto (sábado): das 9h às 17h

Local: Av. Vicente Machado, 318 – centro, Curitiba – com estacionamento conveniado ao lado

A loja Procorrer também oferecerá a personalização gratuita de até duas camisetas por pessoa no sábado, dia 9 de agosto. Quem não conseguir nesse dia poderá realizar a personalização em qualquer outro sábado ao longo do ano.

Patrocinadores

Esta edição da Corrida e Caminhada Pequeno Príncipe conta com o patrocínio de Unicred União, Hemera DTVM, Águia Sistemas, Super Pro Atacado, Horsch do Brasil,Onfly, Pipoteca, Multiloja, Grupo SC e Instituto Santa Cruz, Campo Largo. O BB Seguros, Instituto CCR e Nubak são os apoiadores Platinum.

Serviço:

Corrida e Caminhada Pequeno Príncipe 2025

Data: 10 de agosto (domingo)

Horário: às 7h

Local de largada: Praça Afonso Botelho (praça em frente à Ligga Arena)

Ingressos: Ticket Sports

Retirada dos kits: Procorrer (Rua Vicente Machado, 318 – centro)

Correr é Positivo

Curitiba acaba de ganhar mais uma prova no calendário de corridas de rua. No dia 31 de agosto, a corrida e caminhada Correr é Positivo convida crianças, jovens, adultos e famílias a se movimentarem por saúde, bem-estar e conexão. Aberta ao público e com opções para todos os níveis de condicionamento, a prova terá percursos de 5 km e 10 km de corrida, 3 km de caminhada e uma prova kids.

A corrida busca incentivar hábitos saudáveis, promover o bem-estar e fomentar a inclusão por meio da prática esportiva. “Mais do que uma competição, a corrida é uma oportunidade de convivência e conexão. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência acessível, acolhedora e marcante para todos os perfis de atletas”, destaca Marcos Pinheiro, diretor da Sportion, empresa responsável pela organização do evento.

A largada está marcada para às 7h, no Colégio Positivo – Água Verde. As inscrições estão abertas no site Ticket Sports, com percursos de corrida (5 km e 10 km), caminhada (3 km) e prova kids, voltada para o público de 4 a 13 anos. A prova tem categorias específicas para pessoas idosas e atletas com deficiência (AcD). Com valores que começam em R$ 59 (prova kids), o evento oferece condições especiais para o público 60+ e inscrição gratuita para atletas com deficiência. As vagas são limitadas e os lotes podem se esgotar a qualquer momento.

Todos os participantes receberão um kit com camiseta personalizada, número de peito com cronometragem e medalha de participação. A premiação com troféu será concedida aos três primeiros colocados da prova de 10 km nas categorias masculino e feminino do público geral. Na prova de 5 km, também serão premiados os três primeiros colocados nas categorias masculino e feminino do público geral, além das categorias para atletas com deficiência visual e cadeirantes.

O evento é realizado pela Sportion, com apresentação da Posigraf, patrocínio do Colégio Positivo e Ecco-Salva, parceria de mídia com Favretto e Outdoormídia, e apoio da Rádio Transamérica, Mix Curitiba, 89 FM, Estação Primeira e Saltori.

Serviço

Correr é Positivo – Corrida e Caminhada

Data: domingo, 31 de agosto.

Horário: largada às 7h.

Local: Colégio Positivo – Água Verde (R. Dr. Pedro Augusto Mena Barreto Monclaro, 411 – Água Verde).

Modalidades: Corrida: 5 km e 10 km.

Caminhada: 3 km.

Prova kids: com distâncias proporcionais à faixa etária.

Inscrições: https://www.ticketsports.com.br/e/correr-e-positivo-72920

XVIII Corrida da Polícia Civil do Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) abriu as inscrições para a 18ª edição da sua tradicional corrida de rua. O evento está marcado para 28 de setembro, data do aniversário da instituição. Neste ano, a corrida vai além do esporte e se firma como uma ação de educação ambiental, responsabilidade social e aproximação com a comunidade.

A corrida terá largada prevista para as 7h na Escola Superior da PCPR em Curitiba. Serão realizados percursos de 5 e 10 quilômetros, além de uma cãominhada de 1 quilômetro. A idade mínima para os 5 km é de 14 anos e de 16 anos para os 10 km.

A expectativa é reunir cerca de 3 mil participantes.

Pensando em reforçar o elo entre o esporte, o cuidado com os animais e a preservação da natureza, a corrida contará com distribuição gratuita de mudas e sementes. Além disso, haverá um espaço específico para a doação de rações.

Os participantes devem se inscrever no site da empresa organizadora. Cada inscrito receberá um kit contendo medalha, chip de cronometragem, número de peito, alfinetes e sacola de papel reciclável.

A camiseta do evento pode ser adquirida separadamente durante o processo de inscrição.

Cinco missões norteiam o evento: conscientização sobre os principais crimes ambientais no Paraná; sustentabilidade institucional (com práticas como o uso de materiais recicláveis e incentivo ao descarte correto de resíduos); visibilidade ao trabalho ambiental da PCPR (por meio de ações e campanhas informativas); solidariedade (com a arrecadação de rações para instituições que acolhem animais resgatados em operações policiais); e a integração com a comunidade.

As inscrições serão divididas em quatro lotes para público geral e para policiais civis do Paraná, conforme prazos.

Público geral:

Lote Promocional

Período: 28/05 a 30/06

Valor da inscrição: R$ 89 + taxas.

1º Lote:

Período: 01/07 a 31/07

Valor da inscrição: R$ 89,50 + taxas.

2º Lote:

Período: 01/08 a 01/09

Valor da inscrição: R$ 94,50 + taxas.

3º Lote:

Período: 02/09 a 20/09

Valor da inscrição: R$ 109,50 + taxas.