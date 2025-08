Onça-parda é resgatada no alto de árvore em área rural no Paraná

Um resgate bem-sucedido de uma onça-parda mobilizou 18 profissionais na quinta-feira (31) em Formosa do Oeste, região Oeste do Paraná. O animal, uma fêmea, jovem e com aproximadamente 22 quilos, foi encontrado no alto de uma árvore em uma propriedade rural e precisou ser resgatado com cuidados especiais.

A operação reuniu uma verdadeira força-tarefa de especialistas. Técnicos do Instituto Água e Terra (IAT) lideraram a ação, que contou também com profissionais do Corpo de Bombeiros, do Setor de Atendimento a Animais Silvestres do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná (UFPR), da Secretaria de Proteção Animal de Toledo e do Zoológico de Cascavel. Voluntários da região também se uniram ao esforço coletivo.

Após avaliação da situação, a equipe decidiu que o procedimento mais seguro seria sedar o animal. Isso permitiu a remoção cuidadosa da felina e seu posterior transporte para uma área de mata preservada, longe de zonas urbanas.

Antes de devolver a onça à natureza, os técnicos realizaram uma série de procedimentos importantes. O animal passou por exames clínicos completos, teve amostras de sangue coletadas e recebeu um microchip para identificação e monitoramento futuro. Somente depois de todo esse processo, a onça-parda foi reintegrada ao habitat natural.

Como denunciar maus-tratos aos animais

Ao avistar animais machucados ou vítimas de maus-tratos, tráfico ilegal ou cativeiro irregular, o cidadão deve entrar em contato com a Ouvidoria do Instituto Água e Terra ou da Polícia Militar do Paraná. Se preferir, outra opção é ligar para o Disque Denúncia 181 e informar de forma objetiva a localização e o que aconteceu com o animal.