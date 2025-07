Mulher fica pendurada em roda-gigante na RMC; vídeo

A festa de 65 anos de Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba, foi cenário de uma cena um tanto quanto aflita. Uma mulher ficou pendurada na porta de uma cabine de uma roda-gigante, no último sábado (26). A cena foi registrada e viralizou na internet. Assista abaixo.

De acordo com a Prefeitura de Mandirituba, a senhora que, não teve seu nome divulgado, ao perceber que a sua cabine estava próxima do chão, entendeu que o passeio teria terminado e abriu a proteção de forma antecipada, com intuito de sair do brinquedo. Entretanto, como o equipamento ainda estava em movimento, a mulher precisou permanecer segurando na estrutura do brinquedo até que conseguisse descer em segurança.

Ao perceber a situação, a equipe técnica manuseou o equipamento para que a cabine descesse devagar. A mulher conseguiu sair sem qualquer tipo de lesão, de acordo com a prefeitura.



Em nota, o município informou que o fato foi classificado como um incidente isolado, sem caracterizar acidente, já que a estrutura permaneceu estável, não houve qualquer tipo de ferimento e a situação foi controlada.

“Reiteramos nosso compromisso com a segurança da população. Todos os brinquedos do evento foram instalados por empresa especializada, com equipe técnica presente durante todo o funcionamento”, afirma o município.

A empresa responsável pela roda-gigante, Happiness Park, também se manifestou sobre o caso. Em nota, ela confirma que a mulher teria tentado sair antes do momento indicado para a parada.

“Gostaríamos de reforçar que, assim que o operador do brinquedo percebeu o que estava acontecendo, agiu imediatamente, acionando os comandos necessários para interromper o ciclo do brinquedo e conduzi-lo à posição segura de desembarque. A ação foi rápida, técnica e priorizou, em todo momento, a segurança da senhora”, afirma a nota.

A empresa também ressaltou que os equipamentos passam por manutenções

regulares e prestou solidariedade a mulher.

A reportagem questionou a empresa sobre o motivo da porta não estar travada e se ela teria dado a volta pendurada no brinquedo, como testemunhas teriam afirmado. De acordo com a Happiness Park, foi a própria mulher quem destravou a porta, mas a situação foi percebida de imediato.