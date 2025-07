Nota Curitibana: confira bilhetes premiados com R$ 50 mil, R$ 20 mil e R$ 10 mil

Aconteceu, na tarde desta quinta-feira (31), o 81.º sorteio eletrônico do programa Nota Curitibana, que incentiva a emissão de notas fiscais. O sorteio foi realizado pela prefeitura, no Palácio 29 de Março.

O sorteio foi transmitido em tempo real pela página do município no Youtube. A entrega dos prêmios será feita nos próximos dias, em cerimônia na sede da Prefeitura, no Centro Cívico.

Bilhetes premiados no 81.º Sorteio do Nota Curitibana

Os bilhetes premiados foram:

2.326.770 : receberá prêmio de R$ 50 mil

: receberá prêmio de R$ 50 mil 1.584.506 : receberá prêmio de R$ 20 mil

: receberá prêmio de R$ 20 mil 269.445: receberá prêmio de R$ 10 mil

Entidades sociais premiadas

O sorteio do Nota Curitibana prevê também a premiação de entidades sociais sem fins lucrativos indicadas pelos ganhadores no momento do cadastramento no programa. São duas organizações contempladas para cada sorteado cadastrado.

Duas entidades recebem R$ 25 mil cada uma, outras duas R$ 10 mil cada e mais duas instituições R$ 5 mil cada. Estes prêmios são indicados como valor adicional. Todos os valores do sorteio são livres de Imposto de Renda ou qualquer desconto.

O sorteio eletrônico de julho gerou 3.313.503 bilhetes para 137.875 participantes referentes às notas pedidas no mês de março de 2025. O programa conta agora com 266.892 cidadãos cadastrados para os próximos sorteios.

Além dos prêmios, o Nota Curitibana gera créditos que podem ser transferidos para a conta corrente, cartão-transporte Urbs ou ainda para abatimento de até 50% do valor do IPTU.

Como participar do Nota Curitibana

Para participar dos sorteios e gerar créditos, é necessário informar o CPF na emissão da nota fiscal de serviços como planos de saúde, escolas particulares, faculdades, cursos de idiomas, lavanderias, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza e salões de beleza, entre outros. O contribuinte precisa ter um cadastro no site do Nota Curitibana para poder resgatar os créditos e os sorteios.

Para os sorteios, a primeira nota fiscal eletrônica do mês gera um bilhete, independentemente do valor. E, na sequência, a cada R$ 50, é gerado um cupom, com validade para o mês do respectivo sorteio.