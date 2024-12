Cacau Show promete montanha-russa gigante em novo parque

O tão falado parque de diversões da Cacau Show foi anunciado na manhã desta segunda-feira (02), em uma cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual em São Paulo.

Chamado de Cacau Park, o empreendimento deve ser inaugurado em 2027 em uma área de 7 milhões de m², na altura do km 85 rodovia Castelo Branco, entre as cidades de Itu e Sorocaba, no interior de São Paulo. Além do parque em si, com pelo menos 35 atrações, o projeto inclui ainda dois hotéis e um shopping ao ar livre. A expectativa do parque é receber 3 milhões de visitantes por ano.

Entre as atrações, o parque promete trazer ao Brasil uma montanha-russa de lançamento fabricada pela holandesa Vekoma, que deve ser a mais alta (55 metros) e mais rápida (120 km/h) da América Latina. Outras duas montanhas-russas, uma do tipo invertido e outra familiar, também estão nos planos, assim como brinquedos mais tradicionais, como roda gigante e carrinhos de bate-bate.

Com 950 mil m² de área construída, o parque deve ser dividido em cinco áreas temáticas: a Fantástica Floresta do Cacau, em referência à Amazônia; Aventura Maia, em homenagem aos povos que tinham o cacau como um fruto sagrado; Vila laCreme, em homenagem à arquitetura europeia; Fábrica Show, que promete uma jornada pelos bastidores do chocolate; e uma cidade encantada batizada de Universo Dreams.

A localização do parque, aliás, gerou uma disputa entre cidades vizinhas.

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), fez três postagens nas redes sociais entre comemorando o empreendimento. A prefeitura de Itu, por sua vez, rebateu as publicações, chamando-as de “notícias infundadas” e mostrou o terreno do parque integralmente dentro dos limites desta cidade.

A prefeitura de Itu, inclusive, havia alterado legislação municipal para incluir o empreendimento no programa Desenvolve Itu, que prevê benefícios fiscais e tributários, como a isenção total do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) para empresas interessadas em desenvolver a economia local.

Durante a cerimônia, Costa apresentou o local exato e a divisão do terreno do parque. Segundo ele, “um pequeno pedacinho será dentro de Sorocaba também”. “Estamos criando algo muito relevante para ambas as cidades”, disse o empresário.

O investimento total do projeto é estimado em R$ 2 bilhões, sendo a maior parte oriunda de financiamentos e R$ 600 milhões da própria Cacau Show, que deve fechar o ano de 2024 com um faturamento de R$ 7 bilhões.

Vendido como um sonho antigo de Alê Costa, fundador da marca, a ideia de uma empresa de chocolates entrar no mercado do entretenimento surgiu, em termos práticos, porque a Cacau Show se vê chegando a um limite da sua expansão no varejo.

Hoje, a Cacau Show tem 4.750 franquias pelo país —- um número próximo ao teto de crescimento estimado pela própria empresa, de 6.000 lojas. A ideia de investir no universo do entretenimento vem, portanto, como uma estratégia de crescimento para além do seu negócio tradicional, o varejo de chocolates.

Essa estratégia começou em 2021, quando a empresa também passou o seu resort, Bendito Cacau, em Campos do Jordão —e, mais recentemente, abriu uma segunda unidade do hotel, em Águas de Lindoia.

Em 2023, a Cacau Show também inaugurou uma pequena montanha-russa em frente à sua fábrica em Itapevi, na Grande São Paulo. Em fevereiro deste ano, a empresa adquiriu as operações do grupo Playcenter, antigo parque de diversões de São Paulo que hoje é focado em operações indoor, dentro de shoppings centers.