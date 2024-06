Buteco do Gusttavo Lima reúne grandes do sertanejo em Curitiba

A turnê “Butec”o, que tem como dono da festa o “embaixador” Gusttavo Lima, chega à Curitiba no próximo dia 6 de julho para fazer a sua despedida da capital paranaense. A última apresentação deste show na cidade será no Estádio Durival Britto e Silva e contará com a participação de João Bosco & Vinícius, Rick & Renner, Jads & Jadson, Hugo & Guilherme e Bruno & Denner.

Os últimos ingressos estão disponíveis a partir de R$ 450, no sexto lote. As entradas podem ser adquiridas somente pelo aplicativo BaladAPP (disponível para Android e iOS) ou no site: baladapp.com.br. A produção do evento não se responsabiliza por compras realizadas fora das plataformas oficiais.

Criado por Gusttavo Lima em 2018, o Buteco é um festival de música que já foi realizado em mais de 23 capitais brasileiras, além de uma edição especial na cidade de Boston, nos Estados Unidos. O evento já teve a participação de mais de 40 artistas e um line-up escolhido a dedo pelo anfitrião da festa. A produção é da CWB Brasil, LG Produções Artísticas e da Balada Music.

O Estádio Durival Britto e Silva fica na Avenida Doutor Dário Lopes dos Santos, 500. Os ingressos no sexto lote custam de R$ 450 a R$ 1.700,00 de acordo com o setor. Vendas: baladapp.com.br

