Bolo de Santo Antônio: 15 igrejas para comprar o doce; de R$ 5 a R$ 10 a fatia

A época do bolo de Santo Antônio chegou! A tradição comemora o dia de Santo Antônio, 13 de junho, e diz que quem achar o santo, ou a medalhinha, em um pedaço de bolo pode estar próximo de um casamento ou de alcançar alguma dádiva.

Confira alguns dos pontos de venda:

Paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões

Quando: até 13 de junho

Preço: R$ 10

Endereço: Praça Rui Barbosa, 149, Centro

Paróquia Santo Antonio do Uberaba

Quando: até 13 de junho

Preço: R$ 7

Endereço: R. Augusto Zibarth, 214, Uberaba, Curitiba

Paróquia do Divino Espírito Santo

Quando: até 13 de junho

Preço: R$ 10

Endereço: R. Mateus Leme, 1.855, Centro Cívico

Paróquia Santo Antônio

Quando: a partir de 9 de junho até acabar o estoque

Preço: R$ 7

Endereço: Av. Paraná, 1.939, Boa Vista

Paróquia Imaculada Conceição

Quando: de 8 a 13 de junho

Preço: R$ 10

Endereço: Rua Dr. Alcides Vieira Arcoverde, 244, Guabirotuba

Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Belém

Quando: de 9 a 13 de junho

Preço: R$ 8

Endereço: R. Amador Bueno, 627, Cajuru

Santuário São José Capão Raso

Quando: de 9 a 13 de junho

Preço: R$ 8

Endereço: R. Albino Vico, 32, Capão Raso

Paróquia Santo Antônio de Órleans

Quando: 10, 11 e 13 de junho

Preço: R$ 7

Endereço: Rua Dom Ladislau Biernaski, 1, Cidade Industrial de Curitiba

Paróquia São Paulo Apóstolo

Quando: 10 de junho

Preço: R$ 7

Endereço: R. Padre Júlio Saavedra, 170, Uberaba

Capela Nossa Senhora da Esperança

Quando: 10 de junho

Preço: R$ 8

Endereço: R. Alberto Kramer, 204, Capão Raso

Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Quando: 11 de junho

Preço: R$ 6

Endereço: Av. N. Sra. Aparecida, 1637, Seminário

Paróquia Maria Mãe da Igreja

Quando: 13 de junho

Preço: R$ 8

Endereço: Rua Gastão Luiz Cruls, 2.235, Bairro Alto

Paróquia Nossa Senhora da Anunciação

Quando: 17 de junho

Preço: R$ 7

Endereço: R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 377, Capão Raso

Paróquia Santa Quitéria

Quando: 17 de junho

Preço: R$ 6

Endereço: R. Prof. Fábio de Souza, 1.126, Santa Quitéria

Paróquia Nossa Senhora das Graças e Santa Gema Galgani

Quando: 17 e 18 de junho

Preço: R$ 5

Endereço: Rua Santa Gema Galgani, 77, Barreirinha

