Por causa da pandemia de coronavírus, a Bienal de Quadrinhos de Curitiba será diferente esse ano. O maior evento de HQs do Brasil será online, com 30 convidados, nas redes sociais da bienal (ver no fim do texto) e no site www.bienaldequadrinhos.com.br.

A bienal virtual terá uma série de palestras, debates, oficinas, exposições e lives musicais. O artista homenageado desta edição é o quadrinista paulistano Luiz Gê, desbravador das conexões possíveis entre quadrinhos e música. O músico paranaense Arrigo Barnabé, seu parceiro de criação, é um dos convidados. A bienal trará uma exposição online com obras complementares dos dois, como o histórico álbum “Clara Crocodilo” (1980).

Entre as outras atrações da bienal virtual estão o humorista Reinaldo Figueiredo do Casseta & Planeta, o cartunista Adão Iturrusgarai e o chargista paranaense Benett. Entre as oficinas ofertadas, está “Quadrinhos Para Quem Acha Que Não Sabe Fazer Quadrinhos”, com Lielson Zeni e Maria Clara Carneiro. Além disso, a quadrinista mineira Ing Lee, autora da HQ experimental “Karaokê Box”, ministra a palestra “Surdez & Quadrinhos”. Diversas atividades, aliás, terão tradução simultânea em libras.

O perfil da Bienal de Quadrinhos no Spotify entrou no jogo, e está com uma série de playlists de artistas convidados, da curadoria do evento e outras em homenagem a músicos que nos deixaram em 2020, caso de Moraes Moreira, Aldir Blanc e Ennio Morricone.

A edição física da Bienal de Quadrinhos de Curitiba continua prevista para o primeiro semestre do ano que vem.

SERVIÇO – BIENAL DE QUADRINHOS DE CURITIBA

Edição online: de 20 a 23 de agosto de 2020 No Facebook: facebook.com/bienaldequadrinhos

No Instagram: @bienaldequadrinhos

No YouTube: Bienal de Quadrinhos de Curitiba Programação completa no site www.bienaldequadrinhos.com.br

