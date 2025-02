Benção da garganta e almoço festivo lembram São Brás em Curitiba

A Paróquia São Braz (Rua Antônio Escorsin, 1840 – São Braz) celebra nesta semana a festa em honra ao seu padroeiro: São Brás, protetor dos laringologistas e dos pedreiros. A festa começou na segunda-feira, mas tem programação nesta quinta, sexta, sábado e domingo (9), com show de prêmios e almoço com churrasco.

A programação acontece no Centro de Evangelização da Paróquia. Nesta quinta será o início do tríduo, que contará com a Santa Missa às 19h30 com Bênção da Garganta. A partir das 14h, no Centro de Evangelização da Paróquia, terá pastel, coxinha e bolos.

Na sexta-feira (7), além da Santa Missa às 19h30, o Grupo de Teatro da Paróquia apresentará o Espetáculo “A Pedra e a Rosa” às 20h30. Após a apresentação, haverá espetinhos. No sábado (8) a Santa Missa será às 19h.

Já no domingo (9), será celebrada a Santa Missa com Bênção da Garganta às 7h30 e às 9h30. Além disso, a bênção será oferecida de hora em hora, das 14h às 18h. Também acontecerá o tradicional Almoço Festivo. O cardápio inclui opções de kit com Alcatra (serve três pessoas e estará R$120) ou Costelinha Suína (serve três pessoas e estará R$100), e acompanha risoto, escarola com bacon e maionese.

Quem quiser garantir convite antecipado pode procurar a secretaria do clube ou pelo telefone (41) 3024-1310. Para as crianças, será montado um Espaço Kids com muita diversão. Às 14h, acontecerá o grandioso Festival de Prêmios.