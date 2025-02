Pai de Curitiba que sorteia carros pra tratamento do filho faz últimas rifas

O desespero de não conseguir fechar as contas do mês forçou José Eduardo Fernandes a mergulhar no universo desconhecido das rifas pela internet. O objetivo da investida era só um: conseguir dinheiro honesto para ajudar a manter as condições mínimas para que o filho Felipe, hoje com 13 anos, possa enfrentar as dificuldades que a paralisia cerebral lhe impõe desde o seu nascimento (perdeu a mãe no parto). O custo médio mensal para isso é de R$ 10 mil.

Do começo promissor – em 5 anos foram vendidos 55 carros antigos, como fuscas, brasílias e kombis. José Eduardo chegou a abrir uma ONG para ajudar outras crianças com o dinheiro das rifas – à agonia de ter que pagar o preço da desonestidade de quem se aproveita da boa vontade de estranhos.

De uns tempos para cá, uma avalanche de rifas tomou conta da internet, muitas delas (quase a maioria) visam enriquecer influenciadores ou, pior, lesar pessoas de boa fé que sonham em ter um “clássico” na garagem. “É muito golpe. Tem muito picareta tentando arrancar dinheiro das pessoas que no final só querem ajudar ou tentar a sorte numa rifa. Por isso, iniciativas sérias como esta que fazemos, sofre com o descrédito”, desabafa José Eduardo.

O pai do Felipe não vive das rifas, muito pelo contrário. Analista de Logística, ele tem que se desdobrar para garantir um salário no final do mês e manter pelo menos o básico para a família. Mas os custos do tratamento do Felipe nunca baixam. Batalhas jurídicas contra planos de saúde e até o governo para garantir os direitos do menino causaram muito desgaste para José Eduardo, a esposa Gennifer e toda a família.

Adeus às rifas de carros

Os carros rifados pela família foram adquiridos por recursos próprios ou cedidos por benfeitores. Atualmente a família se esforça para vender todos os números da rifa de uma Caravan 1980. São 2 mil números, ao preço inicial de R$ 49. Agora, para vender mais rápido, o preço baixou para R$ 29,90. É um investimento que, ajuda quem precisa, e ainda pode lhe render um clássico que fez história no Brasil.

José Eduardo, no entanto, pede ajuda para quem tiver interesse em doar e ajudar de outras formas. Uma delas é direto para o Felipe, pela Chave PIX 099.920.949-31 (CPF), no nome de Felipe Oliveira Fernandes.

Outra possibilidade de ajudar é doando itens mais “baratos”, mais fáceis para rifar, como celulares, relógios, bicicletas, televisões, entre outros. “Vamos tentar continuar com essas rifas, que geram bilhetes mais baratos e são mais rápidas de vender”, disse. Atualmente está ativa a rifa de um Iphone 15 Pro Max (ou R$ 7 mil), com bilhetes a partir de R$ 0,06.