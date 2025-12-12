Roupas e acessórios

Bazar Solidário em Curitiba reúne itens a partir de R$10 neste sábado

Tribuna do Paraná
Por Assessoria De Imprensa Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 12/12/25 14h54
bazar em curitiba
Foto: Depositphotos | Imagem ilustrativa

A Associação dos Magistrados do Paraná (AMAPAR) promoverá, neste sábado (13/12), uma nova edição do Bazar Solidário em Curitiba. A renda obtida no local será totalmente revertida para as vítimas do tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu, no Sudoeste do Paraná, em novembro.

O bazar acontecerá das 9 horas às 16 horas, no andar térreo da sede administrativa da AMAPAR, localizada no bairro Juvevê.

Com peças e itens a partir de R$10, estarão disponíveis para venda roupas, calçados e acessórios, todos em bom estado de conservação, além de peças novas que foram doadas por lojistas. Também serão vendidos itens de Natal, decoração e mesa posta, além de vouchers para experiências e procedimentos.

A sede administrativa da AMAPAR fica na Rua Alberto Folloni, 541.

