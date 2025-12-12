BR-277 ganhará 32 km de novas faixas entre Curitiba e São José dos Pinhais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O trecho da BR-277 que liga Curitiba a São José dos Pinhais receberá obras de ampliação nos próximos dias. Serão implantados 32 quilômetros de faixas adicionais entre os quilômetros 83 e 67, em ambos os sentidos, desde o Jardim Botânico até a Borda do Campo. As obras fazem parte do Lote 2 das novas concessões rodoviárias do Paraná.

O investimento de R$ 148 milhões será executado pela concessionária EPR Litoral Pioneiro. Além das novas faixas, o projeto inclui alargamento de 15 pontes e viadutos, 20 estruturas de contenção, 3,2 km de vias marginais em Curitiba, 15 km de ciclovias e uma nova passarela.

As intervenções visam aumentar a capacidade de tráfego e a segurança viária em um dos trechos mais movimentados do estado. O local concentra grande fluxo logístico, conectando a capital ao Porto de Paranaguá.

Durante as obras, haverá monitoramento constante do tráfego para reduzir impactos no cotidiano da população. A previsão é que os trabalhos gerem mais de 700 empregos diretos e indiretos na região.

As melhorias fazem parte de um pacote maior de investimentos previstos no contrato de concessão, que inclui novas faixas em toda a extensão da BR-277 até Paranaguá nos próximos anos. No total, serão R$ 12 bilhões aplicados ao longo das três décadas de contrato no Lote 2.