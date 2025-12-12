Atenção, motoristas!

Curitiba terá bloqueios de trânsito para três eventos neste fim de semana

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 12/12/25 12h25
Curitiba terá bloqueios de trânsito neste fim de semana para três eventos. Foto: José Fernando Ogura/SECOM

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) de Curitiba anunciou alterações no tráfego para os dias 13 e 14 de dezembro, devido à realização de três eventos em diferentes regiões da cidade. As mudanças afetarão ruas e avenidas, com bloqueios e desvios temporários.

No sábado (13/12), dois eventos causarão interdições: o Natal Solidário 2025, na rotatória do Centro Cívico, das 12h às 20h, com bloqueio na Avenida Cândido de Abreu; e o Universo Alegria, no Estádio Mário Celso Petraglia (Arena da Baixada), das 12h às 23h59, com bloqueios nos cruzamentos da Rua Engenheiros Rebouças com Brigadeiro Franco e da Rua Buenos Aires com Getúlio Vargas.

No domingo (14/12), ocorrerá a Corrida Quem Se Cuida Não Para, das 6h às 11h, com saída e chegada no Estádio do Paraná Clube. O evento afetará diversas vias, incluindo a Avenida Dário Lopes, Rua Professora Annette Macedo, Rua Dr. Corrêa Coelho, entre outras.

A SMDT recomenda que motoristas evitem circular pelas áreas afetadas, respeitem a sinalização e sigam as orientações dos agentes de trânsito. Agentes e monitores estarão presentes nos locais para garantir a segurança de todos os envolvidos e auxiliar na fluidez do tráfego durante os eventos.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.