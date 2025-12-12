Curitiba terá bloqueios de trânsito para três eventos neste fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) de Curitiba anunciou alterações no tráfego para os dias 13 e 14 de dezembro, devido à realização de três eventos em diferentes regiões da cidade. As mudanças afetarão ruas e avenidas, com bloqueios e desvios temporários.

No sábado (13/12), dois eventos causarão interdições: o Natal Solidário 2025, na rotatória do Centro Cívico, das 12h às 20h, com bloqueio na Avenida Cândido de Abreu; e o Universo Alegria, no Estádio Mário Celso Petraglia (Arena da Baixada), das 12h às 23h59, com bloqueios nos cruzamentos da Rua Engenheiros Rebouças com Brigadeiro Franco e da Rua Buenos Aires com Getúlio Vargas.

No domingo (14/12), ocorrerá a Corrida Quem Se Cuida Não Para, das 6h às 11h, com saída e chegada no Estádio do Paraná Clube. O evento afetará diversas vias, incluindo a Avenida Dário Lopes, Rua Professora Annette Macedo, Rua Dr. Corrêa Coelho, entre outras.

A SMDT recomenda que motoristas evitem circular pelas áreas afetadas, respeitem a sinalização e sigam as orientações dos agentes de trânsito. Agentes e monitores estarão presentes nos locais para garantir a segurança de todos os envolvidos e auxiliar na fluidez do tráfego durante os eventos.