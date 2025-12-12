Leilão em Curitiba tem Mercedes, Pulse, Saveiro a preços atraentes; Veja o garimpo!

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) realizará nesta sexta-feira (12/12) um leilão online com 151 veículos apreendidos. O certame, que começa às 9h, inclui automóveis em condição de circulação, sucatas aproveitáveis e sucatas com motor inservível.
Quem tiver interesse já pode conferir as imagens dos veículos e detalhes como modelo, ano de fabricação, valor de avaliação e lance mínimo no portal da VIP Leilões, empresa contratada pela Prefeitura para operacionalizar o evento.
As disputas acontecerão de forma escalonada durante todo o dia. Das 9h às 11h serão leiloados os lotes de 1 a 79, com veículos em condição de circulação. Entre 11h e 13h será a vez dos lotes 80 a 121, de sucatas aproveitáveis. O certame finaliza das 13h às 17h com os lotes 122 a 151, de sucatas com motor inservível.
Veja alguns achados da Tribuna neste leilão*
- MERCEDES-BENZ – C300 – Lances a partir de R$ 65 mil
- FIAT – PULSE DRIVE AT – Lances a partir de R$ 35 mil
- GM – CELTA – Lances a partir de R$ 5 mil
- VOLKSWAGEN – GOL 1.0 CITY – Lances a partir de R$ 10 mil
- VOLKSWAGEN – SAVEIRO 1.6 – Lances a partir de R$ 14,7 mil
- FIAT – UNO VIVACE 1.0 – Lances a partir de R$ 5,6 mil
- CHEVROLET – COBALT 18A LTZ – Lances a partir de R$ 20,7 mil
- CHEVROLET – MONTANA LS – Lances a partir de R$ 20,4 mil
- RENAULT – KWID ZEN 10MT – Lances a partir de R$ 18,4 mil
- GM – ASTRA HB 4P ADVANTAGE – Lances a partir de R$ 19,7 mil
- CHEVROLET – SPIN 1.8L AT LTZ – Lances a partir de R$ 18,1 mil
O critério para arremate será o maior lance por lote.
Pessoas físicas e jurídicas podem participar do leilão, mas no caso das sucatas, a participação é restrita a empresas especializadas em desmontagem de veículos que tenham registro no Detran.
O leilão representa a etapa final dos serviços de apreensão e remoção de veículos em fiscalizações de trânsito pela cidade. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), veículos removidos da via pública por irregularidades podem ir a leilão quando não são retirados do pátio da Setran pelo proprietário no período de 60 dias.
*Os valores apresentados nesta matéria foram consultados às 8h de sexta-feira (12/12/25)