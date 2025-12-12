Leilão em Curitiba tem Mercedes, Pulse, Saveiro a preços atraentes; Veja o garimpo!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) realizará nesta sexta-feira (12/12) um leilão online com 151 veículos apreendidos. O certame, que começa às 9h, inclui automóveis em condição de circulação, sucatas aproveitáveis e sucatas com motor inservível.

Quem tiver interesse já pode conferir as imagens dos veículos e detalhes como modelo, ano de fabricação, valor de avaliação e lance mínimo no portal da VIP Leilões, empresa contratada pela Prefeitura para operacionalizar o evento.

As disputas acontecerão de forma escalonada durante todo o dia. Das 9h às 11h serão leiloados os lotes de 1 a 79, com veículos em condição de circulação. Entre 11h e 13h será a vez dos lotes 80 a 121, de sucatas aproveitáveis. O certame finaliza das 13h às 17h com os lotes 122 a 151, de sucatas com motor inservível.

O critério para arremate será o maior lance por lote.

Pessoas físicas e jurídicas podem participar do leilão, mas no caso das sucatas, a participação é restrita a empresas especializadas em desmontagem de veículos que tenham registro no Detran.

O leilão representa a etapa final dos serviços de apreensão e remoção de veículos em fiscalizações de trânsito pela cidade. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), veículos removidos da via pública por irregularidades podem ir a leilão quando não são retirados do pátio da Setran pelo proprietário no período de 60 dias.

*Os valores apresentados nesta matéria foram consultados às 8h de sexta-feira (12/12/25)