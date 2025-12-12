Aquário de Paranaguá inaugura novas atrações para o verão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Aquário de Paranaguá, no litoral paranaense, preparou uma série de novidades para receber os visitantes durante a temporada de verão, a partir de dezembro. Entre as atrações estão novas espécies de animais e ações interativas para os turistas.

Uma das novidades é o Recanto dos Cágados, onde monitores explicam as diferenças entre cágado, tartaruga e jabuti, abordando necessidades e cuidados de cada espécie. Os visitantes podem alimentar os animais com ração, seguindo orientações da bióloga responsável. O Aquário de Paranaguá fica a 90 km de Curitiba.

O Pinguinário ganhou um espaço interativo com cenário para fotos, totens de pinguins e óculos de realidade virtual que mostram o habitat da espécie na Patagônia. A iniciativa conta com patrocínio dos Portos do Paraná.

Novas espécies resgatadas do tráfico animal também chegaram ao local, incluindo cobras pítons, corn snake e axolotes. Segundo a administração, são animais que não podem retornar à natureza devido às condições em que chegaram ou por serem espécies invasoras.

O Aquário mantém as tradicionais apresentações da Sereia, com exibições diárias de 2 a 18 de janeiro, às 11h e 15h, sujeitas a alterações. Os ingressos custam R$ 36 (inteira) e R$ 18 (meia-entrada), com desconto para pagamento em dinheiro. Moradores de Paranaguá têm direito à meia-entrada.

Ingressos para o Aquário de Paranaguá

O Aquário de Paranaguá funciona todos os dias, exceto 25/12 e 1º/1, das 10h às 18h, com entrada permitida até as 17h30. A recomendação é comprar os ingressos apenas na bilheteria do Aquário de Paranaguá.

