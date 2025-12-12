Paraná terá tempestades severas neste fim de semana, alerta Simepar

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) alerta para o potencial de formação de supercélulas e tempestades severas no estado entre sexta-feira (12) e sábado (13). Um sistema de baixa pressão atuando sobre o Paraguai e norte da Argentina está potencializando o ingresso de umidade e calor da região amazônica para o Sul do Brasil.

Desde a madrugada de sexta-feira, áreas de chuva já se formaram entre as regiões Noroeste, Oeste e Sudoeste do Paraná. Algumas cidades registraram acumulados de chuva acima de 10 mm antes das 7h30, com destaque para Palotina, que alcançou 53,4 mm neste período.

Samuel Braun, meteorologista do Simepar, explica que o avanço lento do sistema sobre o estado pode produzir maiores acumulados de chuva. A previsão é que as instabilidades avancem gradualmente de Oeste para Leste, com volumes de chuva ultrapassando 50 mm na metade Oeste do Paraná, podendo chegar a 80 mm em algumas estações meteorológicas.

Riscos e recomendações

Há risco de tempestades com rajadas de vento acima de 70 km/h em alguns municípios. O Simepar alerta para a possibilidade de formação de supercélulas, que podem causar tempestades mais severas. A população é orientada a ficar atenta aos alertas da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, que podem ser recebidos via SMS enviando o CEP da residência para o número 40199.

No sábado, o tempo deve voltar a ficar estável no Oeste e Sudoeste a partir da tarde. No domingo, espera-se muita nebulosidade e pancadas de chuva localizadas em todas as regiões. Uma nova frente fria deve mudar novamente o tempo na segunda-feira, principalmente entre a tarde e a noite, nas regiões Noroeste, Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do Paraná.