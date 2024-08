Bar do Alemão tem chope inédito após concurso de aniversário

No próximo dia 31 de agosto, sábado, o Bar do Alemão Restaurante Schwarzwald revela a nova cerveja da casa. Durante todo o mês aconteceu um concurso para eleger o novo chopp Märzen do bar, em comemoração aos 45 anos de história que serão completos em outubro. Nove cervejarias concorreram com suas receitas e as amostras de cada chope foram colocadas para degustação às cegas no Bar do Alemão todas as terças-feiras do mês. Tanto um júri especializado, quanto os clientes provaram e votaram.

“No dia 31 finalmente saberemos o escolhido pelos jurados e pelo público. Teremos premiação do 1° ao 3° colocado e o ganhador será comercializado no Bar do Alemão durante a Oktoberfest no mês de outubro”, conta Jorge Tonatto, gerente da casa.

A premiação terá início às 16 horas, mas a partir das 14h os clientes que forem ao bar poderão provar gratuitamente as amostras dos concorrentes. A distribuição será válida enquanto durar o estoque.

Nova cerveja marca o início das comemorações do aniversário

O chopp Märzen foi escolhido para dar início às comemorações dos 45 anos do Bar do Alemão por ser uma cerveja tradicionalmente alemã que harmoniza muito bem com o cardápio do Bar do Alemão. As nove cervejarias concorrentes tiveram que criar suas receitas seguindo as características do estilo, como cor, nível de amargor, teor alcoólico, maltes especiais e diversos outros critérios.

Foram centenas de pessoas provando e dando suas notas ao longo dos quatro dias de degustação às cegas. O voto dos jurados especializados teve peso de 80% da nota, o júri dos clientes 15%, e ainda a população votou pela internet, com 5% do peso total da nota.

O Concurso de Märzen é uma parceria entre o Bar do Alemão e a PROCERVA – Associação das Microcervejarias do Estado do Paraná com apoio da ACervA-PR- Associação dos Cervejeiros Artesanais do Paraná.

Sobre o Bar do Alemão

O Schwarzwald – Bar do Alemão é um bar e restaurante tradicional localizado no centro histórico da cidade de Curitiba/PR, que em 2024 completa 45 anos de história. Possui capacidade para 725 pessoas e recebe clientes do mundo todo. Com decoração rústica, é fiel às suas origens, recriando a atmosfera das tabernas mais tradicionais da Alemanha – assim como a cozinha que prepara os pratos da culinária germânica.

O Chopp Submarino é a criação mais famosa da casa. As canequinhas são personalizadas com diversos temas durante o ano todo, sempre exaltando datas comemorativas, projetos culturais e temas da atualidade. Essas canequinhas podem ser levadas pelos clientes como souvenir, que costumam montar uma coleção própria. Além de chopp, o bar possui uma carta de cervejas especiais e artesanais.

Há 8 anos foi fundado o primeiro Fã-clube oficial paranaense do Clube Alemão de Futebol Bayern de Munique. Desde então, os torcedores contam com um espaço exclusivo no bar para assistir aos jogos. Nesse espaço além da decoração inspirada no clube, estão expostas diversas camisas do Bayern de Munique autografadas por seus jogadores.

O bar também é conhecido como “bar casamenteiro”, pois já serviu como cupido para diversos casais e por isso, conta com uma ponte de amor, onde os apaixonados podem deixar seu cadeado, registrando seu amor.

Serviço

Premiação Concurso De Märzen 2024 – Bar Do Alemão e Procerva

Dia 31/08, sábado, 16h

Rua Dr Claudino dos Santos, 63 – São Francisco.

Eleições 2024 Tribuna fará sabatina inédita com candidatos à prefeitura! Divertido Vizinho brincalhão?? Placa usa gíria de Curitiba e ganha destaque! Narração vibrante Camisa 10 do rádio! Estrela do rádio esportivo ganha homenagem!