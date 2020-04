As tradicionais bandanas, itens utilizados por montanhistas, rockeiros, motociclistas, podem ser uma alternativa às tradicionais máscaras contra o coronavírus. A dica é a mesma para quem já faz a máscara tradicional: dobrar mais de uma vez para garantir que as gotículas, os perdigotos, não passem pelo pano.

Quem optar por este item para sair às ruas em caso de necessidade, terá que cuidar para que, depois de vestida, não seja tocada mais, já que na rua as mãos podem ficar contaminadas. Segundo a Secretaria de Saúde de Curitiba a dica é não usar por mais de duas horas seguidas, pois depois deste tempo o equipamento perde sua função. Quando for tirar a bandana, higienize as mãos com álcool em gel.

Use a bandana sempre que precisar sair de casa e tenha pelo menos uma de reserva. Caso a peça fique úmida, é preciso realizar a troca. Para isso, tenha sempre uma sacola de plástico para guardar a máscara suja quando precisar trocar.

Como higienizar a bandana?

Assim como com as máscaras, para limpar basta colocar em molho com água sanitária por alguns minutos e lavar na sequência.