Ballet Bolshoi realiza seletiva na grande Curitiba; inscrições abertas

Aqueles que sonham em ingressar em uma das mais prestigiadas escolas de balé do mundo, mesmo não tendo nenhuma experiência, vão ganhar uma chance nos próximos dias. A cidade de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), recebe nova seletiva do Ballet Bolshoi para revelar talentos. O Instituto e Escola Pavilhão das Artes organiza a iniciativa, que há 20 anos ajuda a realizar os sonhos dos amantes da cultura. O evento está marcado para a próxima sexta-feira, 16 de agosto, no Parque Municipal da Uva, a partir das 8h30. As inscrições vão até quarta-feira (14).

A seletiva está aberta para candidatos de ambos os sexos, nascidos entre os anos de 2007 e 2015. A pré-seleção se divide em duas categorias: os nascidos entre 2007 e 2013, que deverão ter algum conhecimento ou vivência em dança, e os nascidos entre 2013 e 2015, que poderão participar com ou sem experiência prévia.

A instituição espera inscrições de jovens de todo o Paraná, segundo Ester Schelbauer, diretora do Instituto e Escola Pavilhão das Artes. “Quem sonha com esta realização se prepara o ano todo. É uma oportunidade rara e valiosa, especialmente para os pequenos colombenses que sonham em construir uma carreira na dança. Nos anos anteriores, participaram da seletiva jovens de várias cidades do Paraná e também de outros estados”, afirma.

Dança Colombo

A seletiva do Bolshoi faz parte de uma programação especial da 5ª edição do Festival Dança Colombo, idealizado pela Escola Pavilhão das Artes. Na programação estão previstas apresentações de dança de mais de 50 grupos de todo o estado, além de workshops de ballet clássico, jazz e hip hop com os professores Victor Almeida, Lucas Maia e Henry Camargo.

Sobre o Instituto e Escola Pavilhão das Artes

O Instituto e Escola Pavilhão das Artes traz oportunidades para a região de Colombo há 20 anos. O Instituto oferece cursos de dança, música, teatro e ginástica rítmica para crianças e adultos em três unidades: Maracanã, Guaraituba e Jardim Osasco. Entre os diferenciais está a qualidade de ensino com princípios familiares.

Inscrições Seletiva Bolshoi

Inscrições até o dia 14 de agosto no site oficial da Escola Bolshoi.

A partir das 8h30, no Parque Municipal da Uva, na rua Marechal Floriano Peixoto, 8771 – Colombo.

A taxa é de R$ 35,00 e o edital completo está no site: https://www.escolabolshoi.com.br/audicoes

