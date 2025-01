Aulas gratuitas de Bodyboarding viram atração no Litoral do Paraná

As praias do Paraná ganha um novo atrativo esportivo com a inclusão de aulas gratuitas de bodyboarding nesta temporada de verão. A iniciativa do Governo do Estado quer ampliar o acesso dos veranistas a práticas esportivas nas praias paranaenses.

As aulas estão disponíveis para adultos e crianças nas arenas montadas na Praia Brava, em Caiobá, e no balneário Praia de Leste, em Pontal do Paraná. Com duração de uma hora, as sessões acontecem de sexta a domingo, com inscrições das 8h30 às 12h e das 15h às 17h30. Os interessados podem se inscrever diretamente nas estruturas do Governo do Estado, com aulas iniciando às 9h30 e às 15h30.

Sanderson Trevisan, instrutor do programa, explica a origem do bodyboarding: “É uma derivação do surfe, com pranchas menores e grudadas ao corpo, além do uso de pés de pato para auxiliar nas manobras”. Ele destaca os benefícios do esporte: “Trabalha tanto os membros inferiores quanto superiores, além de servir como um estímulo cognitivo”.

A parceria entre a Secretaria estadual do Esporte e a Federação Paranaense de Bodyboarding (FPB) não só democratiza o acesso ao esporte, mas também estimula a formação de futuros atletas. “Ao mostrá-lo para as novas gerações, estamos fazendo a iniciação esportiva destas crianças, que podem vir a praticar o esporte de alto rendimento no futuro”, afirma Trevisan.

O sucesso da iniciativa é evidente, com mais de 350 atendimentos apenas no último fim de semana. O aposentado Cristiano Andregetto aprova: “É um esporte bacana porque ajuda as crianças e os pais a entenderem que o mar não é um bicho-papão, mas que precisa ser respeitado para evitar riscos”.

A pequena Giulia Rossi, de 8 anos, estreante no esporte, compartilha sua experiência: “Foi bem legal. Apesar de ter dado algumas capotadas, eu senti que ia dar tudo certo. Me diverti bastante”.

Para quem deseja experimentar o bodyboarding, as arenas estão localizadas em pontos estratégicos do litoral. Em Caiobá, a Arena Verão Maior fica na Avenida Atlântica, 891. Já em Praia de Leste, o posto está na Avenida Deputado Aníbel Khury, próximo ao deck de acesso principal à praia.