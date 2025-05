Armandinho estreia no palco de teatro em Curitiba neste fim de semana

Um dos maiores nomes do reggae nacional volta a Curitiba: Armandinho, que já fez diversos shows lotados na capital paranaense, se prepara para estrear em um dos palcos mais tradicionais da cidade. O cantor e compositor gaúcho desembarca na cidade para duas apresentações na sexta-feira (30) e no sábado (31), às 21h15, no Teatro Guaíra.

O artista promete embalar o público com o estilo leve e descontraído, trazendo sucessos que marcaram a carreira. No palco, Armandinho (voz, violão e guitarra) estará acompanhado da banda completa: João Coiote (voz e violão), Gordo Lopes (percussão), Lucio Dorfman (teclados), Pedro Porto (baixo), Vini Bondan (bateria), Luciano Granja (guitarra) e Renato Batista (trompete).

Quem for ao show vai poder cantar junto hits como “Sabe”, “Desenho de Deus”, “Outra Vida”, “Casinha” e “Ana Lua”, que não podem faltar no repertório do artista.

Armandinho formou a primeira banda aos 15 anos

Armandinho mistura pop com reggae, surf rock e pitadas de romantismo. Nascido em Porto Alegre em 22 de janeiro de 1970, vem de uma família que respira música. O pai, com quem conviveu pouco, tocava MPB no violão e cantava; a mãe, além de colocá-lo na aula de violão aos 8 anos, apresentou-lhe grandes artistas da MPB e do rock; já a avó o introduziu ao mundo de Mercedes Sosa e Atahualpa Yupanqui.

Suas influências passam por Beatles, Caetano Veloso, Rolling Stones, Vinícius de Moraes, Elvis Presley e Chico Buarque, entre outros. O músico começou a compor ainda na infância e descobriu o canto na escola como uma maneira de driblar a gagueira: percebeu que quando cantava não gaguejava, então passou a ler os textos cantando, virando atração na sala de aula. Aos 15 anos, formou a primeira banda com colegas e, mais tarde, passou a tocar música brasileira e reggae nos bares de Porto Alegre.

Entre as músicas enviadas para rádios, “Folha de Bananeira” ficou entre as mais pedidas em 2001. No ano seguinte, lançou álbum de estreia, “Armandinho”, pelo selo gaúcho Orbeat Music, recebendo Disco de Ouro pelas mais de 100 mil cópias vendidas. Em 2003, participou do primeiro Planeta Atlântida e, em 2004, lançou o hit “Desenho de Deus”, uma das faixas mais executadas nas rádios do país e responsável por torná-lo um dos maiores nomes do cenário do reggae brasileiro.

Ao longo da carreira, Armandinho gravou cinco álbuns de estúdio, um álbum ao vivo e DVDs. Também lançou diversos singles como “Qual Que é?” (2015), “Eu Sou do Mar” e “Menina do Verão” com Bebeto (2016), “Amor Vem Cá” (2019), “Minha Mina”, “A Montanha e o Mar”, “Regueira Praiana” e “Vou Pro Mar Iemanjá” (2020), “Mas Eu Gosto Dela” (2021) e “Sabe” (2022).

Serviço – Armandinho em Curitiba

Quando: 30 e 31 de maio de 2025 (sexta e sábado)

Local: Teatro Guaíra (Rua Conselheiro Laurindo, 175)

Horários: Abertura do teatro: 20h/ Início do espetáculo: 21h15

Duração do show: cerca de 90 minutos

Ingressos: a partir de R$ 90,00 (meia-entrada) + taxa adm, o valor varia de acordo com o setor – DiskIngressos Classificação etária: livre