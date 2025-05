Antigo necrotério de Curitiba vira sala de cinema com exibição de filme de terror

O Museu Paranaense de Ciências Forenses (MPCF), da Polícia Científica do Paraná, traz para Curitiba uma experiência que mistura terror e cultura em um cenário no mínimo inusitado. Em parceria com a Companhia Vigor Mortis, o museu realiza nesta sexta-feira (30) a 4ª sessão do Cineclube Necrotério, evento que já atraiu 120 espectadores nas edições anteriores.

O filme escolhido para a sessão é “Trilogia do Terror”, obra dos diretores John Carpenter e Tobe Hooper, nomes que dispensam apresentações para os fãs do gênero. A exibição acontecerá no espaço do antigo necrotério, criando uma atmosfera única e perturbadora para os espectadores.

“Abrir o Museu e o espaço do antigo necrotério para eventos culturais tem sido uma experiência única. Continuar essa parceria estabelecida no ano passado com a Cia Vigor Mortis é uma satisfação”, diz a diretora do museu, Fabíola Machado.

Sessão de cinema no antigo necrotério de Curitiba é gratuita

O evento é gratuito, mas com vagas limitadas. Os ingressos serão distribuídos por ordem de chegada a partir das 19 horas, com início da sessão às 20 horas. O projeto busca ampliar o diálogo do espaço sobre cinema e outras formas de cultura, dando continuidade à parceria iniciada em 2024, que já trouxe ao local o Festival de Cinema Djanho e a peça “A maldição dos 27 anos”.

Paulo Biscaia, diretor da Companhia Vigor Mortis, destaca o sucesso da iniciativa: “Estamos fazendo sessões mensais de filmes de horror e a participação do público tem sido muito boa. As pessoas não vêm apenas para conhecer o local, mas para viver a experiência de assistir um filme dentro do antigo necrotério. Após a exibição, muitos querem ficar para conversar sobre o que assistiram e aproveitar a atmosfera que conseguimos criar, ressignificando o espaço e transformando ele em um lugar de cultura e de trocas”.

O Cineclube Necrotério acontece mensalmente no Museu Paranaense de Ciências Forenses, localizado na Avenida Visconde de Guarapuava, 2.652, Centro de Curitiba.